Globos de Oro 2025: Ariana Grande resalta a Selena Gómez y Miley Cyrus

«Quiero mucho a esas chicas, me encanta su trabajo», dijo Ariana Grande sobre Selena Gomez y Miley Cyrus. Las tres fueron nominadas a los Globos de Oro 2025.

Ariana Grande expresó su entusiasmo por las nominaciones de Selena Gomez y Miley Cyrus a los Globos de Oro 2025, que se celebrarán el 5 de enero en Los Ángeles, California. La estrella de Wicked, nominada a Mejor Actriz de Reparto por su papel de la bruja Glinda, compartió su felicidad por el reconocimiento que Hollywood ha otorgado a sus colegas: “Quiero mucho a esas chicas, me encanta su trabajo”, dijo Ariana sobre sus amigas y compañeras nominadas.

Fue durante el almuerzo de los nominados por primera vez a los Globos de Oro, que la cantante estadounidense calificó de “increíble” que las tres, contándola a ella, estén nominadas en la próxima edición.

Selena Gomez fue nominada en la misma categoría que Ariana Grande por su papel en la película Emilia Pérez. Por su parte, Miley Cyrus recibió una nominación en la categoría de Mejor Canción Original por ser una de las autoras del tema Beautiful That Way, de la película The Last Showgirl.

“Es increíblemente especial (estas nominaciones). Crecer con el mundo observándote y que luego tu trabajo sea reconocido de esta manera, me hace muy feliz. Quiero mucho a esas chicas. Siempre me ha encantado su trabajo. Simplemente verlas a las dos crecer es tan hermoso”, declaró la actriz

Ariana Grande fue nominada a los Globos de Oro por Wicked

Ariana Grande fue nominada en la categoría de Mejor Actriz de Reparto en los Globos de Oro 2025. La cantante estadounidense, de 31 años, logró su primera nominación y reconocimiento gracias a su interpretación de Glinda en la exitosa película musical Wicked.

A través de una transmisión en FaceTime, Grande compartió su emoción por la nominación. «Soy un desastre total, de verdad. Estoy tan agradecida. He estado llorando en FaceTime con mi mamá», expresó la actriz entre lágrimas y risas, mientras se encontraba en el asiento trasero de un auto camino al aeropuerto.