Gobierno declaró feriado este martes 5 de noviembre

Diferencias entre día no laboral y feriado

La principal diferencia entre un feriado nacional y un día no laborable radica en su naturaleza y los derechos de los trabajadores. Un feriado nacional es una fecha oficialmente establecida en la que todos los trabajadores, tanto del sector público como del privado, tienen derecho a descansar sin necesidad de compensar las horas no trabajadas. En estos días, los empleados reciben su salario completo, y si trabajan, se les paga un extra.

Por otro lado, un día no laborable es una fecha en la que el Gobierno declara que no se debe trabajar, pero no necesariamente implica que los trabajadores tengan derecho a descanso remunerado. Dependiendo de la normativa específica, los empleados podrían tener que compensar las horas no trabajadas o no recibir pago adicional si laboran ese día.