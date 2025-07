GOLPE AL PERÚ: APUESTAS DEPORTIVAS RECURREN A AMPAROS PARA ANULAR APLICACIÓN “DISCRIMINATORIA” DEL ISC*

*El Poder Ejecutivo tiene hasta miércoles para promulgar ley que corrige desigualdad para el cobro de este impuesto y fomenta la competencia desleal, adelanta el abogado tributarista José Verona.*

Eñ Gobierno debe ponerse fuerte . No debe dejarse chantajear ni por todo el dinero del mundo . Muchas casas de apuestas deportivas vienen interponiendo diversas Acciones de Amparo las que por su, debida fundamentación, son acogidas por el Poder Judicial para dejar sin efecto la aplicación del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) según dispone el DL 1644 dado por el Poder Ejecutivo, al ser considerada “discriminatoria” y que alienta la “competencia desleal”.

Así lo consideró, el abogado especialista en materia tributaria, José Verona, quien advirtió que esta situación es similar a la que se presentó con las empresas de juegos de azar y máquinas tragamonedas, respecto a la aplicación desigual del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) por lo que solicitaban al Poder Judicial anular su vigencia.

“Este DL es una norma discriminadora porque para las empresas extranjeras dispone que el ISC lo pague el jugador pero que las empresas peruanas asuman este costo, lo que trae consigo una evidente competencia desleal”, comentó.

Verona Baluarte recordó que “todo esto fue debidamente sustentado ante los funcionarios del MEF y por ello se redujo del 1% a 0.3% la tasa impositiva”

“El MEF entendió que si se pagaba el 1% la actividad era totalmente inviable y se ponía en grave riesgo miles de puestos de empleo tantos directos como indirectos puesto que el DL 1644 grava incluso dinero inexistente como son los bonos otorgados al jugador, lo cual en ninguna otra actividad económica ni otro país en el mundo ocurre”, explicó.

Del mismo modo, el especialista dijo “que esta norma lesiva ha sido corregida, a efectos de evitar, justamente, Acciones de Amparo y que bajo esa figura las empresas dejasen de pagar ISC”.

Por otro lado, Verona explicó que: “tampoco podemos perder de vista que el DL1644 no incluyó específicamente en las operaciones gravadas a las apuestas deportivas en la ley del ISC y por lo tanto se abre la puerta para que las empresas presenten demandas de inconstitucionalidad, ya que el Estado estaría cobrando un impuesto que no está vigente al carecer de aspectos fundamentales para su vigencia”.

“Se espera que la corrección entre en vigor la quincena de este julio que vence el plazo para que el Poder Ejecutivo promulgue la autógrafa que modifica la ley 31557, que ‘regula la explotación de los juegos a distancia y apuestas deportivas a distancia’”, concluyó.