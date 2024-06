¡Golpe al pueblo! Gobierno de Dina subirá tarifas del agua

A PESAR DE NEGARLO, MINISTRA DE VIVIENDA ASEGURÓ ALZA DEL COSTO EN LOS RECIBOS

Sunass afirma que incrementó será el doble para familias peruanas

Lo negó tantas veces como Pedro a Jesús, pero al final tuvo que decir la verdad. La ministra de Vivienda, Hania Pérez de Cuéllar, reconoció que sí subirán el costo de las tarifas de agua a nivel nacional y exigió a SUNASS, empresa estatal encargada de revaluar los tarifarios, a ‘alinearse’ a esta decisión del Gobierno de Dina Boluarte que afectará a millones de peruanos.

Hace menos de una semana, la funcionaria negó lo que ya se estaba especulando en diferentes medios de prensa. “No hay ningún tarifazo del agua. Habrá que preguntarles a quién lanzó ese temor y ha reavivado un monstruo que no existe”, precisó el pasado viernes 7 de junio a los medios.

Sin embargo, en una entrevista con Punto Final, la titular de Vivienda reconoció que sí habrá un aumento en los costos, sobre todo a aquellas personas que consuman mayores niveles del líquido elemento.

“La situación que tenemos hoy es insostenible en el tiempo, lo que tenemos que hacer es reestructurar el sistema (…) Hoy las tarifas no cubren ni la operación ni el mantenimiento de la infraestructura que tenemos, estamos proponiendo que Sunass nivele, sincera esas tarifas de manera gradual y paulatina”, aseveró.

Según la ministra, el enfoque está en mejorar el sistema de subsidios cruzados, el cual actualmente no funciona de manera óptima, y en la implementación de un esquema de subsidio inteligente destinado a favorecer a las personas más vulnerables.

Golpe a la economía popular

Sobre el impasse que experimenta Vivienda y Sunnass básicamente por el decreto legislativo 1620 contempla un rebalanceo del esquema tarifario, Hania Pérez aseveró que la entidad no se ‘alinea’ a sus pedidos.

“A mí lo que me preocupa es que el regulador se enfrente de esa manera con el ente rector. Eso no es normal, no ha sucedido en Osiptel, ni Osinergmin. Hay que investigar quién nombró al señor Mauro Gutiérrez (presidente de Sunass). Fue nombrado en la época del señor Pedro Castillo, cuyo jefe de la comisión fue Salatiel Marrufo. Si él está respondiendo a esos intereses, él lo tendrá que demostrar”, acotó.

Dichas declaraciones se dan a propósito de las palabras del presidente de Sunass, Mauro Gutiérrez, quien alertó sobre un golpe contundente al bolsillo de la ciudadanía.

Según el directivo, la tarifa de agua potable en Lima y Callao se duplicaría al cierre del 2026. Los usuarios, por ejemplo, que pagan actualmente 65 soles pasarían a tener una facturación superior a los 120 soles, indicó.

“En Lima, es decir, Sedapal (empresa a cargo del servicio), una familia promedio que consume 15 metros cúbicos paga 65 soles al mes. Por el cambio metodológico, su facturación potencialmente llegaría a 128 soles. Es un incremento del 97 %”, dijo Gutiérrez en diálogo con Gestión.

Agregó que cuando se promulgó el decreto, se expuso que los incrementos tarifarios se iban a desarrollar “sin condicionamiento”. Es decir, no es necesario presentar una justificación para el aumento.