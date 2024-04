Gracias a Dina, congresistas se dan aumento de sueldo de S/3.383

PASARÁN A GANAR CERCA DE 27 MIL SOLES MENSUALES POR ‘INCREMENTO’ DEL COSTO DE VIDA EN EL PAÍS

Recibirán más luego que la presidenta les entregara crédito presupuestal por más de 50 millones de soles.

Un nuevo escándalo sacude al Congreso de la República. Como si el sueldo que perciben no les alcanzara, se supo que la Mesa Directiva del Congreso presidida por Alejandro Soto (Alianza Para el Progreso) incremento las remuneraciones de los 130 parlamentarios para la segunda legislatura del periodo anual de sesiones 2023/2024.

De acuerdo a un informe del dominical Punto Final, la Mesa Directiva acordó que el monto que reciben los legisladores por desempeñar su labor de manera mensual pasará de S/7.617.20 a S/11.000. Es decir, el aumento será de S/3.383.

Si se multiplica ese monto por los 130 congresistas y 5 parlamentarios andinos, el gasto mensual asciende a S/456.705. Esto significa un gasto anual de aproximadamente S/5 millones 480.460.

El acuerdo de la Mesa Directiva es el 118-2023-2024/Mesa-CR, que detalla que el incremento se va a reconocer, al parecer, desde marzo de este año, el mes en que el Gobierno de Dina Boluarte le otorgó un crédito suplementario al Congreso por más de S/50 millones.

Leer también [«Chavelita» protege a agresor sexual]

Costo de vida

A la fecha los congresistas reciben S/15.600 de sueldo. Por función congresal o parlamentaria reciben S/7.617.20 en sus respectivas cuentas bancarias, es decir, mensualmente perciben un total de S/23.217. Ahora con esta nueva alza, los ‘otorongos’ cobrarán un poco más de 26 mil soles mensuales.

Además, por viáticos, cuando es semana de representación, se les asignan adicionalmente otros S/2.800. También cuentan con gratificación en julio y diciembre por S/15.600, una tarjeta visa para la canasta navideña, la cual, en el 2023, fue de S/1.700.

Según documentos obtenidos por el dominical, se tomó como factor de actualización el índice de precios al consumidor. Es decir, el argumento es que todo ha subido, que ese monto está congelado en el tiempo y que –al parecer- ya no les alcanza.

Consultados sobre el caso, algunos congresistas como José Williams (Avanza País) y Roberto Chiabra (No agrupado) se mostraron en desacuerdo por esta medida. “No veo razones para el incremento en el sueldo de los congresistas y creo que esa decisión la debe definir el Pleno y no la Mesa Directiva que hace cosas que muchas veces no nos enteramos”, sostuvo Chiabra.

“No es un buen momento, no es adecuado, va a traer problemas. La Mesa Directiva del Parlamento deberá decir más (sobre el caso)”, aseveró Williams.