Gracias a ellos, el Perú se desangra

BOLUARTE, MINISTRO SANTIVÁÑEZ Y GENERALES PNP ZANABRIA Y ARRIOLA FRACASARON CON SU ESTADO DE EMERGENCIA

Según cifras oficiales de la Sinadef, en el país cada día mueren cinco personas por inseguridad ciudadana desde el 1 de enero del 2024.

Lima y La Libertad encabezan lista de homicidios. Muerte de docente en colegio es la gota que derrama el vaso.

La tragedia sucedida en el colegio Julio C. Tello en el distrito de Ate con la muerte del profesor Julio César Pacheco Pimentel a manos de un sicario, o el asesinato a tiros de Víctor Meneces Montoro en el distrito de Comas ocurridas en solo 24 horas, es solo el corolario de la ineficiente y hasta displicente gestión de Dina Boluarte como presidenta de la república, de Juan José Santiváñez, como ministro del Interio (Mininter) y del comandante general de la Policía (PNP), Víctor Zanabria, en la lucha contra la criminalidad y el crimen organizado en la capital y en el país.

Las tan aclamadas cifras que dio hace días el ministro Santiváñez tratando de hacernos creer que bajó la criminalidad en la capital y que, incluso, no fue capaz de leerlo adecuadamente (confundió 75% con 7.5%) non completamente ridículas en comparación a las muertes violentas que se registran en este año 2024 y que apuntan a ser la más alta de la última década.

Nos están matando

Según datos oficiales del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef) del Ministerio de Salud, hasta el jueves 10 de octubre se han registrado 1.493 homicidios en todo el país, superando de esta forma las cifras de todo el año 2023, cuando se registraron 1.431 muertes de este tipo. Una cifra espantosa puesto que esto implica que solo este año se han registrado al menos cinco homicidios cada día desde el 1 de enero del 2024.

Y no solo eso. Si se mantiene la tendencia de crímenes violentos por inseguridad, este 2024 podría superar la temporada 2022 como la mayor en casos de asesinatos de los últimos ocho años (2017-hasta la actualidad), cuando se reportaron 1.516 casos.

Lima sangrienta

De acuerdo a cifras de la Sinadef, Lima es líder del registro del Sinadef en el año 2024 con el registro de 638 casos de homicidio, seguida por La Libertad con 198; Callao con 90; Piura con 81 e Ica con 67, que cierra el top cinco de zonas con mayor incidencia en este tipo de muertes violentas.

En el otro extremo de los datos del Ministerio de Salud, la región Moquegua presenta el menor número de homicidios registrados, con dos casos. A esta región le siguen Amazonas (8), Apurímac (8), Huancavelica (8) y Pasco (10), que se ubican en el top cinco de zonas del Perú con menos registros de homicidio.

Estado de emergencia por las puras

Desde que el gobierno decretó una vez más el Estado de Emergencia en 14 distritos de Lima y Callao (28 de septiembre), los casos de crímenes no han cesado. De acuerdo a estimaciones previas a la muerte del docente y de un ciudadano en Comas el pasado lunes, por lo menos 9 asesinatos se han registrado a vista y paciencia de las autoridades. Estas cifras crudas demostrarían el fracaso una vez más de una medida que no soluciona nada si no se tiene una política de respaldo o apoyo.

Recordemos que una investigación de OjoPúblico analizó los siete estados de emergencia que se declararon durante el 2022 hasta el 2023 en Lima y Callao y encontró que los índices de inseguridad habían aumentado 6,5 puntos porcentuales en promedio, luego de las medidas.

Desde el inicio de este periodo de emergencia (septiembre 2024), incluso colegios privados y centros de educación inicial fueron atacados por extorsionadores, que incluso recurren a granadas y disparos en las fachadas de estos establecimientos como forma de amenazas.

Ciegos, sordos y mudos

Pero a pesar de toda esta evidencia, nuestras autoridades miran para otro lado o se niegan a ver la cruda realidad.

La semana pasada la misma Dina Boluarte se dedicaba a ‘arengar’ a sus ¿seguidores? tratando de defender sus medidas y ridiculizando las pasadas jornada de protesta contra la criminalidad en el país.

“Al Perú no lo detiene nadie, menos la delincuencia. No pararemos hasta terminar con esta guerra que no comenzamos, pero que resolveremos para el bienestar de todos ustedes”, puntualizó el pasado sábado.

Como no olvidar los disparatados comentarios del jefe del Estado Mayor de la PNP, Óscar Arriola, quien se atrevió a decir que el Perú era el ‘país más seguro’ del Continente solo por detrás de El Salvador. Luego tuvo que retractarse ante la asonada de críticas en su contra. “Puede que haya sido inoportuno”, dijo.

Una mención aparte la tiene el comandante general de la PNP, Víctor Zanabria, quien hasta acusó al prófugo Vladimir Cerrón de impedirles cumplir su trabajo contra las bandas criminales.

“Esperamos que el incremento en la recompensa por Vladimir Cerrón nos permita capturarlo en unos días y quitarnos un gran problema de cuestionamiento que no nos deja avanzar en otras tareas importantes, como la criminalidad”, sostuvo Zanabria el pasado 7 de octubre, en la ceremonia de 15 aniversario de la Región Policial Callao.

Pero lo que le faltó mencionar al general Zanabria es que no solo Cerrón le ‘quita el tiempo’, sino también el organizar el concurso de belleza ‘Miss Policía 2024” que ante la lluvia de críticas lo canceló.

O el frustrado viaje a la ciudad de Boston (Estados Unidos) para participar en la Conferencia Anual de la Asociación Internacional de Jefes de Policías (IACP) acompañado por una séquito de suboficiales mujeres y que también fue cancelado por tratarse de unas ‘mini vacaciones’ en pleno Estado de Emergencia que él mismo avaló.