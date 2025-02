¡Gran noticia! Gobierno ayuda a peruanos que viven en España

Conozcan todos los beneficios tras la aprobación del nuevo reglamento de extranjería en dicho país

A partir de mayo de 2025, los peruanos que hayan residido de forma continua en España durante al menos dos años y que cuenten con una oferta laboral podrán solicitar el arraigo sociolaboral. Esta modificación supone una reducción en el tiempo mínimo de residencia, que anteriormente era de tres años.

Así lo dispone el nuevo reglamento de extranjería en España, aprobado mediante el Real Decreto 557/2011 en noviembre pasado, que beneficia a los migrantes (incluidos los ciudadanos peruanos) residentes en dicho país.

El abogado Rafael Serrano, conocido en redes sociales como @abogadorafaelserrano, señaló a Infobae España sobre la importancia del cambio en obtener el permiso de residencia temporal mediante el arraigo sociolaboral, reduciendo los requisitos necesarios para acogerse a esta vía de regularización.

Al respecto, dijo que permitirá a muchos peruanos legalizar su situación administrativa. “Eso va a permitir que muchísima gente pueda legalizarse y tenga la posibilidad de salir de esos abusos laborales que se producen cuando la gente está trabajando sin papeles”, afirmó el especialista legal.

Requisitos para los peruanos

Para que los ciudadanos peruanos y otros migrantes puedan acogerse a esta medida, es necesario cumplir con los requisitos generales establecidos por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones:

Residencia continua: Los solicitantes deben haber residido en España de manera ininterrumpida durante al menos dos años antes de presentar la solicitud, sin incluir el periodo en que se haya sido solicitante de protección internacional.

Ubicación y status legal: Es indispensable encontrarse físicamente en España al momento de presentar la solicitud y no haber solicitado protección internacional ni estar en proceso de hacerlo.

Ausencia de antecedentes penales: Carecer de antecedentes penales tanto en España como en países donde se haya residido en los últimos cinco años, conforme al ordenamiento jurídico español.

Seguridad pública: No representar una amenaza para el orden público, la seguridad o la salud pública.

Regulación en el espacio Schengen: No figurar como rechazable en el espacio Schengen ni en el territorio de países con los que España tenga acuerdos de rechazo.

Compromiso de no retorno: No encontrarse dentro de un plazo de no retorno al país, si aplica.

Pago de tasas: Haber abonado la tasa correspondiente al procedimiento.

Contratos de trabajo

Para los peruanos que busquen acceder al arraigo sociolaboral, el contrato de trabajo es un requisito clave. Este, o en su caso, varios contratos, deben cumplir las siguientes condiciones:

Debe garantizar, como mínimo, lo establecido en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o en el convenio colectivo aplicable, tomando en cuenta la jornada laboral declarada.

La suma de los contratos debe equivaler al menos a una jornada de 20 horas semanales.

En trabajos estacionales o vinculados a actividades de temporada, se aceptan contratos de distintos empleadores siempre que sean simultáneos y parciales.

Los empleadores deben cumplir las exigencias legales según el artículo 74 del reglamento.

Cabe señalar que esta modalidad está disponible únicamente para quienes presenten ofertas laborales formales, excluyendo así la posibilidad de emprender un negocio propio bajo esta vía.

También el arraigo social

Si los migrantes no cumplen con los requisitos del arraigo sociolaboral, tienen la posibilidad de optar por el arraigo social, el cual también vio algunas modificaciones bajo el nuevo reglamento. Esta opción requiere una residencia continua de dos años en España y permite regularizar a quienes dependan de un familiar en el país que esté en situación regular o a quienes deseen emprender un negocio, siempre que se acredite tener ingresos equivalentes al 100% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

Esta reforma se presenta como una oportunidad para miles de peruanos que actualmente residen en España sin la documentación adecuada. La flexibilización en los requisitos para regularizar su situación les permitirá acceder a mejores condiciones laborales y evitar situaciones de explotación.