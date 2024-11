Grasse Becerra: “ahora las amantes se hacen las dignas”

La ex modelo Grasse Becerra expresó su solidaridad con Leysi Suárez, luego de que la exbailarina fuera protagonista de un escándalo mediático relacionado con una relación extramarital.

En una reciente entrevista, Becerra hizo fuertes declaraciones sobre las amantes y la doble moral en el mundo del espectáculo, asegurando que ahora las mujeres que han mantenido relaciones con hombres casados se hacen pasar por «dignas» y buscan «ser las víctimas» cuando la situación sale a la luz.

“Leysi no está sola, yo también he vivido situaciones parecidas. En este mundo del espectáculo, a veces parece que las amantes ahora se hacen las dignas, pero no olvidemos cómo comenzaron. Es fácil hablar de arrepentimiento una vez que todo se sabe, pero nadie habla de las decisiones que tomaron en su momento», dijo Becerra, visiblemente molesta.

El comentario de Grasse se produce después de que Leysi Suárez se viera envuelta en una serie de declaraciones públicas, donde se defendió de las acusaciones que la vinculan con un hombre casado. En las últimas semanas, Suárez ha sido objeto de críticas, pero también de apoyo, por parte de quienes consideran que la situación fue una relación consensuada.

Leysi Suárez y el escándalo mediático

Por su parte, Leysi Suárez no ha tardado en responder a las declaraciones de Grasse Becerra. A través de sus redes sociales, la exbailarina se defendió, asegurando que no tiene «nada que ocultar» y que siempre actuó de buena fe en sus relaciones. Además, dejó claro que su situación personal no debería ser un tema de burla o crítica, sino un asunto privado que se ha visto expuesto de manera innecesaria.

“Cada quien toma las decisiones que cree que son correctas en el momento. No me arrepiento de nada, pero estoy aprendiendo a manejar la situación con más madurez. No tengo por qué dar explicaciones a nadie», manifestó Suárez en un mensaje publicado en su cuenta oficial de Instagram.