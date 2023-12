Greissy Ortega sigue padeciendo en EE.UU

HERMANA DE MILENA ZARATE ASEGURA QUE ÍTALO VALCÁRCEL OLVIDÓ A SUS HIJOS Y SOLO LA BUSCA PARA TENER SEXO

La relación entre la hermana de Milena Zárate e Ítalo Valcárcel llegó a su fin y al parecer el peruano habría tomado la decisión de cortar también la relación con sus hijos. Según Greissy Ortega, él ya no se preocupa por los menores.

En declaraciones para el programa de Magaly, la colombiana reveló que la tiene bloqueada y que no tiene interés por los logros de sus hijos.

“Él me bloqueó de todo, no puedes bloquear a la mamá de tus hijos porque cómo sabes de tus hijos. No sabe ni siquiera que a mi hijo le dieron un bono por una beca en el colegio, no sabe. Pero me he dedicado a ellos porque me necesitan, si no tienen al papá presente, que hace de su vida lo que quiere, por lo menos van a tener a una mamá que la ha luchado”, dijo.

Greissy señaló que al inicio de su separación veía muy poco tiempo a los menores, pero que de todas formas el tiempo no era de calidad ya que terminaban peleando.

Además contó que Ítalo solo tendría interés sexual con ella, ya que las veces que va a ver a sus hijos busca tener intimidad con ella, pero siempre lo rechaza.

“No puedes pasar de ser su esposa nueve años a ser una amiguita que te busca para la cama y chau, si te vi ni me acuerdo y hablamos como papás. Yo no voy a permitir esas cosas porque yo merezco respeto”, dijo indignada.