Haaland podría enfrentar prisión en Suiza por una deuda

El rotativo suizo Blick ha informado que el delantero del Manchester City se arriesga a una pena de prisión por no haber pagado una multa de 65 euros, una cifra que parece irrisoria, especialmente si se tiene en cuenta que el jugador gana 20 millones de euros al año.

Erling Braut Haaland vuelve a ser noticia, pero esta vez no por sus impresionantes actuaciones en el terreno de juego con el Manchester City o la selección de Noruega. Conocido por su increíble capacidad para marcar goles y su perfil relativamente discreto fuera del fútbol, el delantero noruego se enfrenta ahora a una situación que podría afectar su imagen. Según el diario suizo Blick, Haaland podría enfrentarse a un día de prisión en Suiza si no paga una multa de 60 francos suizos (aproximadamente 65 euros).

Aunque la cifra es irrisoria considerando que Haaland gana cerca de 20 millones de euros anuales, este incidente ha llamado la atención, poniendo en juego su relación con las leyes del país alpino. La situación destaca por lo pequeño de la multa en comparación con sus ingresos, pero la posible sanción podría empañar su perfil público fuera de los campos de fútbol.

La infracción que generó la multa ocurrió el pasado mes de octubre en el cantón de Vaud, una región conocida por su estricta normativa de tráfico y donde actualmente reside Alfie Haaland, padre del delantero. Según los informes, la sanción estaría relacionada con una infracción de tráfico menor cometida mientras Erling Haaland visitaba la zona.

Lo sorprendente no es tanto la naturaleza de la multa, sino el hecho de que aún no haya sido abonada, lo que ha llevado a las autoridades suizas a advertirle que, si no paga, deberá pasar un día en prisión la próxima vez que entre al país.