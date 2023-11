Hermana de Rosa muestra Chats de Hurtado y Jossmery

EN DICHAS CONVERSACIONES EL FUTBOLISTA SE NIEGA A TENER INTIMIDAD CON LA EX POLICÍA

La bronca tiene para rato. Kiara Fuentes no se queda callada y busca desprestigiar a Jossmery Toledo. La hermana de Rosa Fuentes publicó unos chats privados de la ex policía con Paolo Hurtado, pero luego se arrepintió y los borró.

““Srta” que tanto se hace la víctima. S tú misma los pides“, escribe la hermana de Rosa Fuentes en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de perrito que utiliza para tapar el nombre en el chat.

Según detalló Peluchín, la hermana de Rosa compartió chats donde Jossmery Toledo le pide a Paolo Hurtado tener intimidad, pero él se niega.

“Esta señora ya no sabe qué hacer, entonces empieza a disparar chats privados, donde una persona le pide a otra tener intimidad y otra no quiere, pero eso ya no quita que tu cuñado (Paolo Hurtado) sí quiso en su momento, ya sabemos”, manifestó.

En ese sentido el conductor volvió a criticar a Hurtado y lo tildó de ”marica” por darle esas conversaciones a su cuñada.

“Qué bajeza, es que tú pienses que con eso vas a ganar algo de terreno y qué tal marica el que te los da (los chats)”, sentenció.

Tras esta nueva exposición, Jossmery Toledo ha preferido guardar silencio.

Por el momento, Rosa Fuentes también se ha mantenido al margen, si. Embargo su hermana estaría lejos de querer parar la pelea. A través de las redes sociales ha recibido críticas por parte de los usuarios luego de que se dé a conocer que su pareja se encuentra tras las rejas pro dopar a sus pasajeros y vaciarle las tarjetas.