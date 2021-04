Hija de Alejandra Guzmán acusa a su abuelo de abuso sexual

La joven influencer sorprendió al decir hace unos días que la reconciliación con su madre no existió, pero lo que ha dicho ahora es algo muy fuerte, pues Frida Sofia ha revelado que su abuelo Enrique Guzmán le realizó tocamientos indebidos cuando apenas era una niña.

FRIDA SOFÍA ASEVERÓ QUE ENRIQUE GUZMÁN ES UN “HOMBRE ABUSIVO” Y QUE INCLUSO FUE VIOLADA POR UNO DE LOS NOVIOS DE SU MAMÁ

Todo sucedió cuando la hija de Alejandra Guzmán se encontraba en una nueva entrega de la entrevista que tuvo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, en donde Frida Sofia señaló a su abuelo como un “hombre abusivo”.

Ante el cuestionamiento del periodista sobre qué le hizo, la cantante reveló que le hicieron creer que lo que le hacia su abuelo era normal, pero conforme fue creciendo se dio cuenta que no era así, pero que nunca se animó a denunciar.

“Siempre fue muy abusivo. Mira me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Fue un hombre muy asqueroso, me hizo cosas feas. Cuando eres niña no te das cuenta, piensas que es algo normal, qué asco, pero es como que alguna vez ya se empiezas a sentir rico porque te está tocando tus partes íntimas, por eso yo me lo callé porque dije: ‘Entonces yo estoy enferma o qué’”, aseguró Frida.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues la joven aseguró que los salientes de la “Reina de Corazones” también abusaron de ella y que incluso perdió su virginidad cuando uno de ellos la violó.

Por su parte, Enrique Guzmán no se quedó callado y aseguró que su nieta necesita ayuda profesional y la mandó al psiquiatra.

“Lo que Frida necesita es una ayuda psiquiátrica y ojalá la encuentre. YO SOY UN CABALLERO“, escribió en Twitter.