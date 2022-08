Hija de Tommy Portugal rompe en llanto por no tener su apoyo

Tommy Portugal fue acusado por su propia hija de no valorar su talento y hasta de humillarla en una oportunidad. Entre lágrimas, María Fernanda Véliz indicó que el cantante hasta la fecha no le ha dado su apellido pese a que le ha insistido en muchas ocasiones.

CANTANTE NIEGA NO APOYARLA EN SU CARRERA MUSICAL Y ASEGURA QUE SU INTENCIÓN TENER UNA RELACIÓN CON ELLA

A través de una entrevista para el programa Magaly TV La Firme, la joven contó que su sueño es hacer carrera como cantante y le duele mucho que Tommy Portugal use sus redes para apoyar a otros artistas y no a ella que es su hija. Lejos de incentivarla, confesó que en una oportunidad le pidió que baje sus publicaciones y la comparó con los cómicos ambulantes.

“No sé, siempre sentí que él no me veía como su hija… él dijo en televisión que se enteró (de mí) un mes antes, pero no, él se enteró varios años antes. Cuando yo iba a su casa, él se encerraba en su cuarto y yo estaba con mi abuela”, contó embargada por el llanto.

Asimismo manifestó que nunca sintió que la apoyó con su carrera musical. La joven recuerda que cuando ella subía sus grabaciones musicales, Tommy la hacía sentir mal publicando que su entonces pareja, Estrella Torres era la mejor cantante.

“Cuando subía mis covers le pedía que los comparta, pero muy pocas veces lo hizo. A mí me dolía cuando yo subía algo y al instante él subía algo con su pareja y decía ‘la mejor cantante del Perú’. Eso a mí me dolía mucho”, indicó. Lamentablemente, la joven recordó que una oportunidad se sintió humillada por Tommy.

Por su parte el artista rompió su silencio en redes sociales y aseguró que pese a que hace unos años se enteró que tenía una hija, asumió su responsabilidad sin necesidad de una prueba de ADN. Asimismo manifestó que en varias ocasiones la ha ayudado en su carrera musical.

Leer también [Allison Pastor volvió a encender polémica con Gisela Valcárcel]

“Sé que no soy el mejor papá, que probablemente las cosas serían diferentes y

más fáciles si es que hubiéramos tenido la oportunidad de conocernos desde que

estabas en la barriga. No te preocupes que no estoy enojado contigo, solo quiero que

sepas que siempre desearé lo mejor para ti en todos los aspectos de tu vida”, expresó.

La joven respondió a este mensaje de la siguiente manera: “Nunca te he exigido “fama” solo te exigí cariño, el que yo decía que te tenía y solo recibía de respuesta un ‘gracias’”.