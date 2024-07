Hoy empieza el vía crucis de Keiko

MÁS DE MIL TESTIGOS DESFILARÁN PARA DECLARAR EN CASO COCTELES

Mark Vito también está citado para inicio de juicio oral contra lideresa de Fuerza Popular

Hoy se inicia el mega juicio contra la lideresa Keiko Fujimori por el caso ‘Cocteles’ proceso judicial que promete llevarse toda la atención de la ciudadanía y de un gran sector de la política nacional, debido al complejo del proceso, la cantidad exagera de testigos y por el personaje en cuestión.

En la sala del Tercer Juzgado Penal Colegiado Nacional se espera la presencia de la lideresa de Fuerza Popular, así como otros 48 implicados, y entre estos últimos, se han determinado dos personas jurídicas: el mismo partido de Fuerza Popular, al que la Fiscalía les ha atribuido la condición de organización criminal; y MVV Bienes Raíces, empresa inmobiliaria de su exesposo, Mark Vito Villanela. Esta es una investigación que ha demandado 10 años de recaudación de pruebas.

Leer también [Congreso evalúa delegación de facultades legislativas al Ejecutivo: ¿En qué se podrá legislar?]

Reencuentro judicial

Precisamente, Vito Villanela deberá presentarse hoy (a partir de las 9:00 am) junto con su ex esposa Keiko Fujimori, un encuentro entre ambos que no se da desde que ambas figuras anunciaron su separación, en el 2023.

Asimismo, tendrán que asistir los principales coacusados: Vicente Silva Checa, Pier Figari Mendoza, Ana Rosa Herz de Garfías, Clemente Yoshiyama Tanaka, José Chlimper Ackerman, Adriana Tarazona Martínez, Augusto Bedoya Camere y Carmela Paucara Paxi.

Las imputaciones principales que pesan contra Keiko Fujimori son la comisión de presuntos delitos de organización criminal, lavado de activos y obstrucción a la justicia; y según lo detallado por el Ministerio Público, el partido político Fuerza Popular habría lavado al menos unos 17.3 millones de dólares de diversas empresas y empresarios de manera directa.

En las primeras fases del juicio, la fiscalía presentará hasta 5,900 pruebas, que incluyen testimonios, documentos, correos electrónicos y audios, para sustentar sus acusaciones. Entre los testigos sobresalen colaboradores eficaces que han facilitado información crucial.

De acuerdo al reporte, estarán desfilando por la sala un poco más de mil testigos sobre este caso, lo que marca un hito histórico dentro de la Justicia Nacional.

Por este caso, la lideresa de Fuerza Popular enfrenta una solicitud de condena de 30 años y 10 meses de prisión.