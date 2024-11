Hoy es el último día para el pago de la CTS 2024

¿Qué pasa si no se ha depositado la CTS?

Si eres trabajador y aún no has recibido el pago de tu CTS, es recomendable que te pongas en contacto con el área de recursos humanos de tu empresa para confirmar que se haya realizado el depósito correspondiente. En caso de no recibir una respuesta positiva, puedes presentar una denuncia ante el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que tiene la obligación de velar por el cumplimiento de los derechos laborales en el país.

¿Cómo se calcula la CTS?

El cálculo de la CTS se realiza tomando en cuenta el tiempo trabajado durante el semestre correspondiente y el salario mensual del trabajador. Para determinar el monto exacto, se suman los sueldos de los meses trabajados entre mayo y octubre, y se divide entre 12. El resultado es el monto que se debe depositar en la cuenta de CTS del trabajador. Si el trabajador no ha cumplido un año completo de trabajo, el cálculo se realiza proporcionalmente al tiempo laborado.