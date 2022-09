Hugo Espino echa a alcalde de Anguía

El empresario Hugo Espino respondió ante la fiscalía sobre los S/10.000 que destinó a la campaña presidencial de Pedro Castillo, pero que no reportó oficialmente ante las autoridades electorales.

EMPRESARIO DIO DETALLES SOBRE EL SOBORNO QUE IRZA INGENIEROS ENTREGÓ AL BURGOMAESTRE JOSÉ MEDINA

Según su confesión, el dinero salió de un soborno de S/800.000 que el Consorcio 5 Localidades le entregó al ahora detenido alcalde de Anguía, José Medina, uno de ‘Los Chiclayanos’, el grupo cercano al mandatario.

Según informó un medio local, Irza Ingenieros S.R.L., una de las empresas que formó el consorcio, obtuvo contratos por más de S/11 millones en total con el Ministerio de Vivienda y con la municipalidad de Colasay (Cajamarca), a través del ahora cuestionado Decreto de Urgencia 102-2021, aprobado en octubre del año pasado.

En su testimonio a la fiscalía como parte de su confesión sincera por la investigación de una red criminal en el sector Vivienda, Espino señaló que no sabía que José Medina buscaba alquilar una empresa que ejecute dicha obra.

“[A José Medina] le consulté por la obra de las cinco localidades, pues yo sabía que él estaba buscando alquilar una empresa para que ejecute esa obra, preguntándole cuánto le habían dado los contratistas que iban a ejecutar esa obra, cuyo nombre me enteré después y sé que se llama Consorcio 5 Localidades, que conforman las empresas Dwar y otra empresa que no recuerdo, a lo que él me respondió que le habían dado S/800.000″, se lee en el acta fiscal.

La compañía, cuyo nombre Espino no recordaba, era Irza Ingenieros, que en el 2020 conformó el Consorcio 5 Localidades Anguía junto con Corporación Dwar S.A.C. Irza Ingenieros, constituida por los hermanos Edisson y Alex Zavaleta Cadenillas en Cajamarca, contó con el 90? participación en la asociación.

Cabe mencionar que, durante los primeros meses del gobierno de Castillo, Irza Ingenieros logró que le adjudicaran proyectos en el Programa Nacional de Saneamiento Urbano y Programa Nacional de Saneamiento Rural, adscritos al Ministerio de Vivienda. En esta etapa, el sector era dirigido por Geiner Alvarado, uno de los altos funcionarios que firmó el Decreto de Urgencia 102-2021, norma que posibilitó el financiamiento de otra obra otorgada a Irza.