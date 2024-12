Hugo Sotil: nuestro chico en Barcelona

La confiable casa de apuestas 1xBet habla de uno de los más grandes futbolistas peruanos.

Al Barcelona como ídolo de millones y estrella de cine

El debate sobre el mejor futbolista de la historia de nuestro país no se ha apagado en décadas. Gracias al legendario Héctor Chumpitaz, Sudamérica pudo conocer el estilo de juego de Franz Beckenbauer aún sin las escasas transmisiones de partidos desde Europa, ya que el peruano y el alemán cambiaban al mismo tiempo la idea de la posición del defensa. El virtuoso Teófilo Cubillas habría figurado en la plantilla principal de cualquier equipo de la década de 1970. Parar al rey del regate y el pase Hugo Sotil era tan difícil.

El Cholo tiene una ventaja sobre sus compañeros de la generación dorada peruana. Sólo Sotil ha jugado en un gran club de la máxima competición europea. Chumpitaz no jugó fuera de Latinoamérica, y Cubillas brilló en el Oporto. El legendario trío peruano jugó con la selección sudamericana en 1973 en el Camp Nou, en un partido de exhibición contra estrellas europeas. Aún así, sólo Hugo Sotil acabó en el Barcelona.

Además, el protagonista de este artículo se trasladó a Cataluña no sólo como un futbolista famoso, sino también como estrella de cine. En 1972, protagonizó la película de Bernardo Batievsky que llevaba el nombre del propio Hugo Sotil: Cholo. En 2021, esta fantástica película tuvo un remake.

Mucho antes que Messi y Ronaldinho

Si se hace una encuesta fuera de nuestro país preguntando «¿quién fue el primer futbolista sudamericano en el Barcelona en llevar la número 10?», sólo unos pocos darán la respuesta correcta. No fue Lionel Messi, Ronaldinho, Romario o Rivaldo, y ni siquiera Diego Maradona. ¡Fue Hugo Sotil!

En la temporada 1973/1974, el Barcelona se proclamó campeón de La Liga tras una pausa de 14 años. Mucho se habla del papel clave de Rinus Michels (que se convirtió en entrenador de los blaugranas en 1971) y Johan Cruyff (que llegó al Barça con El Cholo), pero incluso entre las brillantes estrellas holandesas, la contribución peruana fue enorme. En la temporada campeona, Hugo marcó 10 goles en 34 partidos, culminando el famoso 5-0 del Real Madrid en Madrid. Sotil jugaba en ataque y no en su cómoda posición en el centro del campo. Aunque El Cholo encontró rápidamente puntos en común con Cruyff en el campo de fútbol, sólo el holandés podía ser el principal creador de juego.

Un año perdido y un nuevo reconocimiento

El idilio entre Sotil y el Barcelona no duró mucho. En la temporada 1974/1975, el peruano jugó en La Liga… 0 partidos. El límite de jugadores extranjeros en aquellos años era duro, y tras el fichaje de otro holandés, Johan Neeskens, no quedaba sitio para El Cholo. Además, Sotil siempre fue una persona sencilla y abierta, no guardaba las distancias con la afición y no podía resistirse a las numerosas tentaciones del Barcelona.

Agreguemos que el Barcelona no tenía muchas ganas de que Hugo Sotil se incorporara a la selección peruana. En la dorada Copa América de 1975, el Cholo sólo participó en un partido, una reedición de la final contra Colombia, en la que nuestro protagonista marcó el único gol.

Un año de inactividad no pudo sino afectar a Sotil. El peruano pasó su último año y medio en Barcelona sin su brillo de antaño. Aún así, tras regresar a su patria, tuvo otras dos grandes temporadas con dos títulos en Alianza Lima y la participación en el Mundial de 1978.

Sin embargo, incluso en la historia del Barcelona, Hugo Sotil, dejó una huella mucho más notoria de lo que muestran las secas estadísticas. En 1975, los aficionados catalanes enamorados del técnico peruano, exigieron el regreso de El Cholo. En 2005, Sotil se convirtió en socio honorario de la hinchada oficial del Barcelona de Lima.

Creemos que Perú tendrá una nueva generación dorada con leyendas del nivel de Hugo Sotil.