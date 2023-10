Hurtado asegura que tenía un “trato” con Jossmery

FUTBOLISTA ASEGURA QUE LE “SACÓ PLATA” Y QUE LE FIJO CONDICIONES

El futbolista tuvo que salir al frente por segunda vez, luego de que Jossmery Toledo mostrará todas sus pruebas. Esta vez, Paolo Hurtado se decidió a afirmar que le decía cosas para retenerla y que su relación era más como un trato, donde él recibía lo que quería, mientras que la ex policía dinero.

El “Caballito” manifestó que cada vez que venía a Lima lo hacía para ver a sus hijos, asimismo negó tener una tatuaje relacionado a la supuesta fecha de aniversario que tenía con Jossmery.

“Ella tiene que tener pruebas. Yo tengo los viajes a Lima. Yo no tengo ningún tatuaje en mi cuerpo sobre ella. Yo tengo el nombre de mi esposa en la espalda. En toda mi espalda tengo las personas más importantes de mi vida, yo porque tengo que tatuarme algo de una persona que no significa nada en mi vida”, expresó.

En esa línea el futbolista manifestó que en las conversaciones donde parece que está enamorado de Jossmery, era porque buscaba “retenerla”.

“En todo este tiempo yo le he podido decir muchas cosas para retenerla, pero no para casarme con ella o tener hijos con ella. Con la única persona a la que yo he amado es a la mamá de mis hijos”, agregó.

Hurtado negó que su relación haya sido en serio y aseguró que Jossmery ponía condiciones económicas para poder verse.

“Si la ves una vez al mes que es. Yo le dije a ella que no podía estar en una relación seria con una persona que ha estado con todos esos futbolistas”, señaló. “Cuando empezó todo ella puso sus condiciones, del tema económico, de buen corazón que va a ser, me sacó plata. Una cosa es ayuda y otra cosa es poner condiciones, si tú pones un monto fijo, es porque ponía sus condiciones. Imagínate que puede incluir (ese pago) te estoy diciendo que ella puso sus condiciones”, sentenció.