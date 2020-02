IDL asegura que Alan García tenía deseos de matar al fiscal Pérez

Una noticia dado a conocer por el Portal IDL Reporteros ha sorprendido y preocupado a los fiscales, especialmente al fiscal del caso Lava Jato, José Domingo Pérez, que según una fuente el ex presidente Alan García había comentado a sus íntimos que antes de suicidarse mataría a su fiscal acusador.

“le meto un balazo y luego me suicido yo”, habría dicho el ex mandatario antes de dispararse

Según detalló la fuente de IDL, el líder aprista había manifestado que había hablado con el exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, y que éste le había asegurado que no lo iba a implicar en el pago de sobornos de la constructora brasileña.

“García contó que habló con Barata, que lo había llamado por teléfono. Me dijo que no lo iba a implicar. También me dijo: ‘yo le meto un balazo a este huevón, refiriéndose a José Domingo Pérez y me mato yo’. Le dije que no piense en esas cosas, que no iba a pasar nada”, señaló la fuente.

IDL-Reporteros también dio a conocer una serie de conversaciones de WhatsApp entre Alan García y José Antonio Nava Mendiola, hijo del exsecretario de la presidencia Luis Nava Guibert, entregadas por el colaborador 2017-007-4. Por ejemplo, el 4 de marzo de 2019, el expresidente le escribió tres mensajes seguidos a Nava Mendiola:“Esto le pasé a Aurelio para que lo hiciera llegar a los amigos, pero no sé si pasó”. “Leí su consejo. Lástima por la situación, porque los amigos son los únicos que podrán hacer la Línea II elevada y soy el único que podría impulsarlo”, afirmó.