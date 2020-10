Implicado en violación no hizo nada al ver el acto

Las fuertes declaraciones de la joven que acusa a cinco jóvenes de abusar sexualmente de ella indican que uno de ellos vio lo que le hacían, pero no hizo nada por detenerlos. Él es Manuel Antonio Vela Farje, quien terminó retirándose del lugar del terror.

FUE EL ANFITRIÓN DE LA REUNIÓN SOCIAL, PERO NO SE EXPLICA PORQUÉ ABANDONÓ LA VIVIENDA SI ERA EL DUEÑO DE LA MISMA

En conversaciones con la policía, la afectada reveló que Diego Arroyo Elías, su exenamorado la invitó a la casa ubicada en la cuadra cinco del jirón Enrique León, donde vive Manuel. La fiesta se desarrollaba con normalidad y para amenizar la noche decidieron realizar un juego erótico.

“Me insinuaron que yo era el reemplazo de las dos chicas que se habían ido. Seguimos tomando y alguien propuso que juguemos verdad o reto, a lo que los retos significaban quitarse las prendas”, se detalla en el expediente del caso denunciado el pasado 18 de octubre.

Después le pide al dueño de la vivienda para ingresar al baño. No había luz en esa parte por lo que Vela Farje enciende la linterna de su celular. La fémina le pide que se retire siga con sus necesidades, pero no le hizo caso, no ocurrió nada extraño hasta ese momento.

Quien se acerca fue Andrés Fasardi San Sebastián y se besan en el servicio higiénico. Luego entra su expareja y les propone “algo más grupal”, a lo que se une Sebastián Zevallos Sanguineti. Según los hombres, todo sucedido con el consentimiento de la muchacha, pero no revelan lo que pasó con Manuel.

Este último se fue y las cámaras de seguridad captaron cuando se encontraba en la recepción del primer piso junto a otra fémina. Sin embargo, una de las grandes cuestiones es por qué se retira si es el dueño de la casa.

A la espera de ser recluidos

Los cinco acusados dieron negativo en las pruebas de descarte del COVID-19 y permanecen en las carceletas del penal Ancón II desde el viernes pasado. En las próximas horas se determinaría en qué cárceles de la capital van a cumplir los nueve meses de prisión preventiva.

Cabe resaltar que Diego, Andrés y Sebastián dieron positivo para marihuana y cocaína en los exámenes toxicológicos. Manuel y José solo tuvieron la primera sustancia. Solo en la presunta agraviada se halló benzodiazepina, un medicamento que sirve como sedante, además de ambos narcóticos.