Inauguración del Nuevo Aeropuerto Jorge Chávez sigue para el domingo 30 de marzo

LA PRESIDENTA DE OSITRÁN ASEGURÓ QUE EL CRONOGRAMA DE APERTURA NO HA SIDO ALTERADO

Acerca de la esperada inauguración del nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, la presidenta del Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán), Verónica Zambrano, aseguró que, aunque persisten desafíos, el cronograma de apertura no ha sido alterado formalmente.

El último intento de inauguración fue fijado para este 30 de marzo, una fecha que, según las autoridades, sigue en pie, aunque bajo ciertas condiciones.

“La fecha sigue siendo el 30 de marzo. Esa fecha no ha sido modificada”, afirmó Zambrano en recientes declaraciones para RPP. No obstante, el proceso de puesta en marcha no está exento de contratiempos.

A pesar de que los avances en la construcción son evidentes, con un 99,65% de la obra completada, algunos detalles críticos aún deben resolverse para asegurar el correcto funcionamiento del aeropuerto. Entre ellos, se encuentran las pruebas de funcionamiento de los sistemas e instalaciones, que se realizarán durante la semana en curso.

Ositrán, en su rol de supervisor, pidió que Lima Airport Partners (LAP), el consorcio encargado de la construcción y operación del nuevo terminal, resuelva las observaciones pendientes para así poder iniciar con las operaciones como se tenía previsto desde enero del 2025.

Las deficiencias identificadas han sido clasificadas como “críticas” por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). Este proceso es esencial para la obtención de la certificación que permita iniciar operaciones.

A pesar de estos desafíos, Zambrano subrayó que no es estrictamente imprescindible que el aeropuerto esté completamente listo para comenzar a operar. “No es necesario alcanzar el 100%, siempre y cuando los aspectos críticos sean superados”, agregó la presidenta de Ositrán, haciendo énfasis en que se podrá operar con una infraestructura casi finalizada, siempre que no haya fallas en elementos esenciales como la seguridad y los servicios básicos.

Otro aspecto que también se encuentra bajo revisión es el suministro de combustible. En este sentido, Osinergmin, la entidad encargada de supervisar este aspecto, aún espera la autorización del Ministerio de Energía y Minas (Minem) para garantizar la operatividad del nuevo aeropuerto.

Este proceso, según Zambrano, está “bastante bien encaminado”, pero aún depende de la realización de las pruebas solicitadas por la DGAC para obtener el Certificado de Operación y Servicios Aeroportuarios.

“Para nosotros, lo que importa es que LAP cumpla con los requisitos del contrato de concesión”, sostuvo Zambrano, quien aclaró que, aunque se han detectado problemas de integración, estos están siendo solucionados.

Por lo tanto, a pesar de las demoras y las dificultades que aún persisten, las autoridades aseguran que la apertura del nuevo aeropuerto podría cumplirse en la fecha prevista, el 30 de marzo, si se superan los últimos obstáculos técnicos por parte de Lima Airport Partners.