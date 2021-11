Incrementan a más de 1,200 millones de soles al sector salud

El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, destacó que el presupuesto para el año 2022 en el sector Salud tiene un incremento en más de 1,200 millones de soles para seguir enfrentando la pandemia de la covid-19 y fortalecer el primer nivel de atención.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEBERÁ APROBAR EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2022

“Para que nuestros hermanos de los centros poblados no tengan que trasladarse a los distritos y las provincias en busca de atención de calidad y medicamentos”, refirió, durante el inicio de obra del nuevo hospital de la provincia de Castrovirreyna, en la región Huancavelica.

El Mandatario dijo esperar que el Congreso de la República apruebe el presupuesto para el año 2022, que tiene un claro enfoque social y descentralista, y prioriza la atención de la emergencia, la salud, la educación, el fortalecimiento de la agricultura, el alivio de la pobreza y la promoción del empleo.

La salud, sostuvo, tiene que ser un derecho que esté al alcance de todos los peruanos y no un servicio. “No podemos hablar de crecimiento y desarrollo, si no garantizamos la salud para el pueblo. No podemos hablar de progreso, si millones de peruanos continúan mendigando una atención en las postas y los hospitales”, refirió.

Tras recordar que la pandemia se llevó a miles de compatriotas y desnudó las falencias del sistema sanitario, reiteró que un Estado que se precie de ser justo, tiene la obligación de cuidar y proteger la vida de sus ciudadanos.

“Por ello, responderemos al voto de Huancavelica y del país para darles salud de calidad, por ello este nuevo hospital se ejecutará con una inversión de más de 60 millones de soles, contará con ambientes modernos y estará totalmente equipado para atender a cerca de 10 mil habitantes de Huancavelica”, apuntó.