Irán lanza lluvia de misiles contra Israel

Y DONALD TRUMP SEÑALA QUE «IRÁN DEBÍA LLEGAR A UN ACUERDO ANTES DE QUE NO QUEDE NADA Y SALVAR LO QUE EN SU DÍA SE CONOCIÓ COMO EL IMPERIO IRANÍ»

Medios israelíes reportaron «varios impactos» en el área de Tel Aviv después de que Irán lanzara una tercera oleada de misiles contra territorio israelí, sin que por el momento se sepa si hay víctimas.

El diario The Times of Israel informó de «varios impactos» en el distrito de Jerusalén, que ya ha sufrido al menos la caída de un misil en oleadas anteriores de este viernes, y el periódico online Haaretz habla de que «misiles iraníes impactan en varios edificios en el centro de Israel«. Por el momento, no hay ninguna información oficial de lo ocurrido ni tampoco de posibles víctimas.

Irán lanzó una tercera oleada de misiles contra Israel pasada la medianoche de este viernes, que hizo saltar las alarmas en amplias zonas del país y se vieron en el cielo de Jerusalén, donde se escucharon varias explosiones posiblemente de las interceptaciones. Por el momento, no se han reportado impactos en la ciudad santa.

Pasada la 01:00 hora local de este sábado (22:00 GMT del viernes), el Ejército informó de que se habían activados las alarmas antiaéreas en varias zonas de Israel «tras la identificación de misiles procedentes de Irán hacia el Estado de Israel».

«Las Fuerzas de Defensa de Israel están operando para interceptar y atacar donde sea necesario para eliminar la amenaza«, indicó en un comunicado.

Al menos 34 personas resultaron heridas, dos de ellas en estado crítico, en las dos primeras oleadas de misiles de Irán contra Israel de este viernes y están siendo tratadas en los hospitales Sheba, Beilinson e Ichilov de Tel Aviv, mientras los bomberos trabajan para rescatar a las personas atrapadas en un edificio que sufrió daños.

Trump

Al otro lado del mundo, Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, afirmó que «Irán debía llegar a un acuerdo antes de que no quede nada y salvar lo que en su día se conoció como el imperio iraní». Debe hacerlo, ha añadido Trump, «antes de que sea demasiado tarde». Trump comparte con su aliado Israel la tesis de que «Irán no puede tener una bomba nuclear». «Los próximos ataques que ya están planeados serían aún más brutales», ha advertido el presidente estadounidense. En este sentido, medios estadounidenses han confirmado a través del Pentágono que dos destructores estadounidenses han cambiado de ruta y se dirigen hacia el Mediterráneo oriental, cerca de Israel, para ayudar si fuera necesario a su aliado.