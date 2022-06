Jaladora de pasajeros es atropellada por auto que se subió a la berma

Terrible suceso. Un nuevo accidente de tránsito se registró en el km 19 de la avenida Túpac Amaru con el cruce de la avenida Miraflores, en el distrito de Carabayllo. Durante la mañana del pasado domingo 5 de junio, una madre de familia que trabajaba como jaladora de los colectivos que van con dirección a Canta perdió la vida por la imprudencia de un sujeto al volante.

TODO HACE PRESUMIR QUE EL CONDUCTOR ESTABA BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL

De acuerdo a la información recabada, el responsable de la tragedia es el conductor de un auto de color rojo de placa D8O-298, que se subió a una berma donde los ciudadanos aguardan para cruzar la pista. Los testigos en la zona inclusive manifestaron que hubo otra víctima que también se encontraba en el lugar. Por su parte, la hija de la fallecida reveló cómo se enteró de la pérdida de su mamá.

“Yo me encontraba en casa cuando me llamaron y me dieron la trágica noticia de que mi mamá había sido atropellada y que lamentablemente había perdido la vida”, dijo Lizet, hija de la víctima.

Adicionalmente, la familiar de la occisa dio a conocer que su madre identificada como Rosario Martínez Ortiz, trabajaba para la empresa Huaros desde hace aproximadamente un año. Por otro lado, el conductor identificado como Yuri Joel Mendoza Ramos fue trasladado a la comisaría de Santa Isabel para que sea sometido a las investigaciones correspondientes.

Cabe precisar que los testigos de los hechos, presumían que el chofer estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente que tuvo consecuencias irreparables. Si así hubiese sido el caso, deberá caerle todo el peso de la ley.