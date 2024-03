Javier Milei y el modelo fujimorista que lo seduce

EN LA ARGENTINA ADVIERTEN QUE SU PRESIDENTE OPTARÍA POR CERRAR EL CONGRESO, COMO LO HIZO ALBERTO FUJIMORI

Su bancada no tiene mayoría en el Parlamento y no le dejan avanzar en sus reformas.

De acuerdo a los expertos en el país vecino de la Argentina, su presidente Javier Milei, estaría muy cerca de imitar el autogolpe de Estado que ejecutó el exmandatario peruano Alberto Fujimori, en 1992.

Esta drástica decisión se debería a que el popular ‘Peluca’ enfrenta una situación similar a la que vivió Fujimori en el inicio de su mandato en el Perú.

Milei se ve estancado en sus pretensiones de ejecutar una política férrea de austeridad estatal (la popular motosierra) y sus propuestas de ley para sincerar la economía de su país duermen el ‘sueño de los inocentes’ en el Congreso de su país.

“Milei no tiene condiciones de gobernabilidad democrática porque, aunque haga la mejor elección del mundo, va a tener menos de un tercio del senado y menos de un tercio de diputados, y muy pocas posibilidades de coaligabilidad”, sostuvo el político Andrés Malamud el año pasado en medio de la campaña.

Y el tiempo le dio la razón. El partido político de Milei, Libertad Avanza (LA), apenas tiene 7 bancas en el Senado (de un total de 72 representantes) y en la Cámara de Diputados cuenta con 38 escaños de un total de 257.

Viva imagen del ‘chino’

Evidentemente LA no cuenta con la mayoría necesaria aún si logra obtener el apoyo del bloque de Juntos Por el Cambio. La opción sería que Milei logre concertar con el resto de la casta política, algo que el mismo rechazó en campaña y rechaza hacerlo ahora como Presidente.

“Perú es el espejo de la Argentina que viene. Si Milei gana las elecciones, no tiene condiciones de gobernabilidad porque las instituciones son restrictivas (…) y en Argentina para gobernar hay que ponerse de acuerdo. Y él rompió todos los puentes para ponerse de acuerdo. En hiperminoría no se gobierna este país, no democráticamente. Autoritariamente en hiperminoría alcanza con uno”, sostenía Malamud.

“Si se enfrenta con el Congreso y él quiere imponerse puede decidir cerrarlo como hizo Alberto Fujimori en Perú en 1992. Si se enfrenta con el Congreso y es superado con dos tercios de ambas cámaras, el Congreso lo destituye con juicio político como pasó en Perú con Pedro Castillo”, apuntó.

Del mismo pensar es el politólogo peruano Alberto Vergara, quien está de acuerdo con Malamud. “Antes de la segunda vuelta presidencial argentina, el politólogo Andrés Malamud aseguró que el futuro de Milei podía entreverse en clave peruana: o bien Fujimori o bien Pedro Castillo“, subrayó.

Lo cierto es que Javier Milei vive uno de sus momentos más tensos desde que asumió la presidencia de la Argentina. La crisis económica lo tiene en sobresalto. Y ante el ‘obstruccionismo’ de su Parlamento, todo parece indicar que los caminos del ‘Peluca’ van hacia el modelo de Alberto Fujimori.