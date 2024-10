Jazmín Pinedo: Rumores sobre un posible embarazo

Fuertes rumores indican que la Chinita está esperando la llegada de la cigüeña.

Se encienden todas las alarmas: los rumores apuntan a que la Chinita, Jazmín Pinedo, podría estar esperando su segundo hijo.

Jazmín mantiene una sólida relación con el empresario uruguayo Pedro Araujo, con quien ha compartido más de un año juntos y han hecho planes para el futuro.

Leer más

La conductora de ‘Más espectáculos’ en América Televisión se mostró sorprendida por las especulaciones que están circulando como pólvora en las redes sociales.

Este viernes, Jazmín tuvo como invitado a Choca Mandros, quien mostró gran inquietud por el tema y le preguntó para aclarar las dudas.

“Ya chinita, confiesa todo, di la verdad porque todos están preguntando si es verdad o mentira, tú tienes la palabra final”, mencionó «choca»

La ‘chinita’ aclara

La ex de Gino Assereto no tardó en pronunciarse y trató de calmar la situación, que rápidamente se convirtió en el tema del día.

“Sé que han empezado a hablar porque me vieron comiendo sano. La verdad es que estoy a dieta, ya que me operaron recientemente. No estoy embarazada, así que no enciendan las alarmas”, aclaró Jazmín Pinedo.

Jazmín manifestó que le encantaría ser madre por segunda vez, pero considera que aún espera un poco más antes de encargarle a la cigüeña.

“No es la primera ocasión que me embarazan, hasta me han casado y yo ni enterada. Ni uno ni lo otro, cuando se dé, les aviso”, sostuvo la ex modelo.

Tiernas palabras a su hija Khaleesi

En su cuenta de Instagram, Jazmín dedicó aún más palabras a su pequeña: “Hoy el amor de mi vida está de fiesta. Hace 8 años llegaste para enseñarme lo que es el amor incondicional y verdadero. Cada mañana y cada noche le agradezco al cielo por elegirme como tu mamá. Desde que llegaste a mi vida, mi única misión ha sido cuidarte, acompañarte en cada paso y hacerte feliz. Te amo con cada célula de mi corazón”.