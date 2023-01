Jazmín quiere ser la nueva Miss Perú

Se le despertaron las ganas de volver a postular a un concurso de belleza y más aun adueñarse del cetro de Miss Perú. Jazmin Pinedo que tuvo su paso por Miss Teen, reveló sus intenciones de participar en el Miss Perú, tras los cambios en las reglas.

LE DICE A JESSICA NEWTON QUE ESTÁ A LA ESPERA DE SU LLAMADA ANTE LOS CAMBIOS DE REGLA EN MISS UNIVERSO

Como sabemos, antes no se permitía que las mujeres casadas o con hijos participen del concurso, sin embargo, gracias a la nueva dueña del Miss Universo, Anne Jakapong, esto es posible.

Debido a esto, la popular “Chinita” no ha dudado en expresar sus intenciones de representar al Perú en la próxima Miss Universo, por lo que se mantiene al tanto de la llamada de Jessica Newton.

“Quiero aprovechar para decir que aplaudo los nuevos cambios que se están haciendo en Miss Universo, ahora una Miss Universo o una concursante puede tener hijos, que antes no se podía, además puede estar casada, que antes no se podía”, “Jessica, yo espero tu llamada, no te preocupes”, agregó.

En ese sentido, la ex de Gino Assereto dejó entrever que Alessia Rovegno no era su favorita en el concurso de belleza, pues quería que gane Miss Venezuela o Miss República Dominicana.

“¿Yo quién quería que gane? Yo quería que gane la venezolana o la de república dominicana”, sentenció.

Recordemos que cuando se eligió a Alessia Rovegno, Jazmin Pinedo reconoció que le hubiera gustado que gane Valeria Flórez.