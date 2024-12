Jean Ferrari: «Universitario la hinchada más grande del Perú, lo demostró»

Es falso que la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) tendría decidido destituirlo Jean Ferrari del cargo de administrador de la institución deportiva.

Jean Ferrari anunció en una conferencia de prensa que la Sunat había decidido destituirlo como administrador de Universitario, calificando la medida como «ilegal» e «irregular». El también abogado indicó que se enteró de esto a través de sus fuentes y mencionó que daría un paso al costado cuando recibiera la notificación oficial. Sin embargo, horas después, el Ministro de Economía, José Arista, comunicó que había hablado con el superintendente del organismo estatal, quien le aseguró que esta información no era cierta y que se quedara tranquilo.

Tras estas declaraciones del funcionario, Jean Ferrari, quien es administrador temporal de Universitario desde el año 2021, mostró su alegría y elogió a la hinchada de la ‘U’, a la cual calificó como la más grande del país.

Continuidad como administrador de Universitario

El directivo precisó que es un honor poder representar a los hinchas del conjunto estudiantil y aseguró que defenderá al club desde donde se encuentre.

«La hinchada crema es la más grande del Perú y una vez más lo demostró. Qué honor poder representar la voz del pueblo crema, que es la voz del Perú. Reitero mi compromiso de defender a esta gran institución desde cualquier frente», escribió

Por el contrario, José Arista le dijo a Jean Ferrari que se quedara tranquilo y que siga trabajando en pro del cuadro crema. «Cómo me puede alguien dar por hecho un trascendido informal que haya recibido. Hasta donde se sabe, yo he consultado con el superintendente de Sunat y no hay absolutamente nada real detrás de ese trascendido. Que se quede tranquilo y siga trabajando por el bien de la ‘U'», declaró.