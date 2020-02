John Galliquio tendrá que jugar fútbol en penal por pegalón

Lejos se seguir siendo un ídolo del fútbol peruano, “Tyson”, como se le apodaba a Galliquio, se encuentra con problemas ante la ley. Afrontaría el delito de lesiones por violencia familiar contra su exesposa.

Exjugador de universitario intentó ahogar a su exesposa cuando esta le reclamó por la manutención de sus dos hijas

Tras dejar las canchas de fútbol en 2018, John Galliquio Castro (40) no siguió relacionado al ámbito deportivo, todo lo contrario. La violencia física que cometía con su exesposa ha llevado al Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia de Pisco a ordenar su captura.

Según el documento de la Corte Superior de Justicia de Ica, el excapitán de Universitario de Deportes tiene que ser internado en un establecimiento penitenciario. El delito sería lesiones por violencia familiar contra Kharla Gómez Cavero, madre de sus dos hijas.

La denuncia había sido puesta en marzo de 2018. En este año, el exfutbolista intentó ahogar a su exesposa en un mar luego de una fuerte discusión. Incluso, Galliquio la amenazó de muerte. “Cuando salga de la cárcel, yo te voy a matar, no te preocupes”, se le escucha.

En un impactante video, el acusado se encontraba caminando en su casa con un cuchillo en la mano. Luego se sienta en la cama con una mirada perdida y atemorizante. Asustada, su exesposa solo atina a decirle “Deja el cuchillo, John, deja el cuchillo”.

“Me pateaba hasta el punto de hacerme vomitar sangre. Él me rompe la mandíbula en el piso, me patea en la calle. Están esperando que me mate”, reveló Kharla en esa época, cuando convivir con John era un verdadero infierno para ella.

La víctima espera la pronta detención y encarcelación de su exesposo lo antes posible, pues teme que él pueda tomar acciones en forma de represalia. No se siente lejos de ser una víctima de feminicidio.