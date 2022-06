John Kekvin se defiende tras recibir sentencia

A través de un comunicado, el cantante de cumbia expresó toda su indignación por la sentencia a 21 años de pena privativa de la libertad que recibió por los delitos de violencia física y sexual contra Dalia Duran. John Kelvin se declaró inocente en el delito de violencia sexual y asegura que no se tomó en cuenta las declaraciones de la madre de sus hijos durante el proceso.

CANTANTE PRESO EN EL PENAL DE LURIGANCHO NIEGA HABER ABUSADO SEXUALMENTE DE DALIA DURAN

“Yo, Jonathan Sarmiento Llanto me he quedado sorprendido por el accionar de las autoridades judiciales que llevaron mi caso, pues este año que llevo privado de mi libertad, he sufrido en carne propia cómo no se aplica justicia a todos por igual. Mi persona por ser un artista del medio, la justicia para mi es diferente”, comenzó diciendo en su cuenta oficial de Facebook

En ese sentido, el cumbiambero aceptó la culpa de haber agredido físicamente a la cubana, sin embargo, le parece una total injusticia el haber sido sentenciado tantos años por el delito de abuso sexual, cuando asegura nunca lo cometió. Y prueba de ello, para él, está el testimonio de Dalia donde señala que no fue abusada sexualmente.

Leer también [Magaly Medina: “A mí me parece una pena durísima, de repente exagerada”]

“El 7 de julio del 2021, 48 horas después, la agraviada por razones las cuales desconozco, amplía la denuncia por hechos que jamás se suscitaron, delito contra la libertad sexual. Me aperturaron proceso y se me envió a prisión a efectos que se me investigara. Se llevó a cabo la diligencia de cámara Gesell, en donde la agraviada Dalia Duran manifestó que jamás existió el delito de violación sexual y que fue motivada por terceros para dar esta versión”, se lee en el comunicado.

Como sabemos, además de la sentencia, John Kelvin deberá pagar la reparación civil de 10 mil soles a la madre de su hijos, además se supo que el cantante piensa apelar la sentencia.

Por otro el cumbiambero aseveró que no desistirá en su lucha por demostrar su inocencia: “No desistiré de esta lucha que ya no es legal, sino política”