John Kelvin sufre en Japón

Cuando inició la pandemia del coronavirus el cantante de cumbia prefirió continuar con su gira, antes de regresar a su país, algo que Ethel Pozo no dejó pasar por alto y, mientras se encontraba en un enlace con John Kelvin se lo recordó.

EL CUMBIAMBERO QUE PREFIRIÓ SEGUIR CON SU GIRA A REGRESAR, ASEGURA ESTAR MUY DEPRIMIDO AL NO PODER VOLVER

Durante una conexión con el programa “América Hoy”, el artista se mostró muy mortificado al punto de derramar algunas lágrimas por estar lejos del país y no poder abrazar a sus hijos.

“He tenido muchos momentos difíciles, extraño mucho a mis hijos. Es como que me arrancarán el corazón, muy fuerte. Nunca sentí tanta depresión, nunca sentí la ausencia de no besarlos, de no abrazarlos, de no tocarlos, no echarlos a dormir en sus camas, no jugar con ellos”, señaló entre lágrimas.

Sin embargo, la engreída de Gisela Valcárcel le recordó cuando tuvo la oportunidad de regresar al Perú en un vuelo humanitario pero él prefirió irse a Japón para continuar con sus conciertos.

“Cuando conversamos, estabas incluso con Leonard León, por marzo. Tú tenías la posibilidad de volver pero tú querías seguir trabajando en Japón y no pensaste que esto iba a ocurrir, ¿te arrepientes de eso, hubieras querido regresar con Leonard?”, le preguntó Ethel al cumbiambero.

Ante esto, el cantante admitió que prefirió irse a Japón a trabajar, pero que lo hizo porque no se imaginó que el gobierno cerraría las fronteras por tanto tiempo. “Así es, en un instante yo vine a Japón porque podía hacer mis giras sin ningún problema, pero no pensé que se demoraran tanto tiempo para poder abrir el aeropuerto, yo pensé que era una cuestión de un par de meses más”, aseguró.

Cabe indicar, que el programa le preparó una sorpresa a John Kelvin, pues el artista pudo realizar un enlace con sus hijos, algo que emocionó mucho al cantante.