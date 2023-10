Jossmery denunció a Paolo Hurtado

EXPOLICÍA ASEGURÓ QUE IRÁ HASTA LAS ÚLTIMAS CONSECUENCIAS Y DEJARÁ QUE LA LEY LO RESUELVA

La ex policía sigue dando de qué hablar y esta vez por qué ha decidido responderle a Paolo Hurtado de manera legal. Jossmery Toledo denunció al futbolista, ante la comisaría de San Juan de Lurigancho, por violencia contra la mujer y pasó pericia psicológica.

La modelo no quiso dar detalles de su denuncia y señaló que su abogado se está encargando de todo.

“Ese tema no puedo tocarlo por recomendación de mi abogado. Entonces cualquier cosa consúltenlo con él por favor. Yo ya aclaré todas las cosas que tenía que aclarar y ya la gente saca sus propias conclusiones”, dijo.

Lo que sí dijo Jossmery es que irá hasta las últimas consecuencias ya que no se considera una mujer como la que Hurtado describió.

“Eso si (voy a ir hasta las últimas consecuencias) me ha afectado bastante en realidad porque no soy la persona que él dice que soy, eso lo va a tener que demostrar. Simplemente voy a dejar que la ley resuelva esto”, sentenció.

Leer también [Miguel Trauco habría sido infiel a su esposa con una madre soltera]

El programa de Rodrigo González y Gigi Mitre reveló que Jossmery denunció a Hurtado por violencia psicológica: “Refiere haber sido víctima de violencia psicológica contra su ex enamorado Paolo Hurtado. Le empezó a insultar con palabras soeces como: per**, no vales nada, nadie te toma enserio, otras son mejores que tú, tú eres lo peor que me ha pasado”.

Finalmente se dio a conocer que el día de ayer, viernes, Jossmery Toledo pasó una pericia psicológica.