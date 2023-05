Jossmery rompe su silencio tras ampay con Hurtado

Habló. La ex policía fue abordada por las cámaras de “Amor y fuego” y decidió contar su verdad sobre el romance clandestino que tuvo con Paolo Hurtado. Jossmery Toledo se mostró como una mujer engañada y se disculpó por todo lo sucedido.

EXPOLICÍA SE MOSTRÓ COMO UNA MUJER ENGAÑADA Y CON VALORES, ADEMÁS DE PEDIR DISCULPAS A ROSA FUENTES

La influencer recalcó que por sus buenos valores se encuentra actualmente soltera. Dejando entrever que fue Paolo Hurtado quien la engañó. Asimismo, que él y Rosa fuentes estarían próximos a una reconciliación.

“Yo no voy a hablar nada de la señora. Yo estoy soltera hace un buen tiempo, estoy feliz, contenta, enfocada en lo mío. Yo por mis valores estoy soltera. Las mentiras tienen patas cortas, ustedes tienen las imágenes donde él entra a su casa y se queda con ella. Comparte muchas cosas con ella, va a su nuevo local… la gente se da cuenta de todo. Yo voy a seguir en lo mío, haciendo mis eventos, mis cosas”, expresó en un primer momento.

En ese sentido, Jossmery reconoció que se equivocó al estar con Paolo y aunque no quiere sacar provecho económico de esto, pronto saldrá a la luz nuevas cosas.

“No sé si fue una relación, porque fue todo mentira. Simplemente ya no quiero hablar más del tema, dejar ahí el pasado. Me equivoqué. Las mentiras tienen patas cortas. La gente sacarán sus conclusiones cuando vean todo después, no voy a lucrar con esto”, agregó.

Finalmente, aseguró que el tipo de relación que tuvo con Hurtado ya es parte del pasado , por lo que no piensa tener nada con él.

“La gente no sabe cómo sucedieron las cosas, no me gusta hablar de mi vida amorosa. Pedir disculpas por lo sucedido, no lo supe manejar, no me gusta hablar sobre el tema. Ya todo está tomando su lugar. Ustedes saben que el amor es ciego, uno se equivoca, yo ya no estoy para estas cosas. Desearles lo mejor. (Paolo) Ya fue”, sentenció.

Por su parte, la vidente Agatha Lys aseguró que fue el futbolista quien choteó a Jossmery, con el fin de recuperar a su familia.