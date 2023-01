Joven cantante jura que Shakira la plagió

La canción que estrenó Shakira junto a Bizarrap, Music Session #53 ha sido todo un éxito, ahí la cantante colombiana habla de su relación con Gerard Pique y la supuesta infidelidad de él con Clara Chia. En medio de todo el éxito, una joven artista llamada Briella evidencia el gran parecido de ese tema con el suyo lanzado hace seis meses.

Briella evidencia el gran parecido de su tema con el de la colombiana

A través de su cuenta de TikTok la joven se mostró asombrada al darse cuenta del parecido. Ella señaló que Shakira se habría inspirado en su canción.

“Creo que Shakira se inspiró de mi canción para hacer su Music Session #53. Quiero que lo escuchen ustedes mismos, y cabe destacar que mi canción la saqué hace seis meses y se hizo viral aquí en Tiktok”, inició diciendo la jovencita.

La joven compartió una parte de su tema “Solo tú” el cual al escucharlo evidencia el gran parecido. Briella señaló no saber qué hacer ante esta polémica, por lo que no se sabe si iniciará acciones legales contra Shakira.

“Este video no lo hago con la intención de generar problemas, soy fanática de Shakira, de Bizarrap, estoy en shock, no sé qué hacer”, acotó.

La cuenta ‘CasiO-ficial’ responde a Shakira

Tras la canción que Shakira ha dedicado a su ex las reacciones no han tardado en llegar. Las redes están revolucionadas y además de Piqué y Clara Chía marcas como Casio o Twingo han salido a relucir en una comparación donde claramente eran los perdedores cuando se les compara con marcas como Rolex o Ferrari. Los Community Manager de la marca de relojes Casio no han querido perder la oportunidad de responderle a la artista colombiana.

Cambiaste un Rolex por un Casio.” a lo que una cuenta de Casio no oficial ha querido responder en Twitter y ha cambiado la biografía de su perfil en esta red social dejándole un mensaje a la cantante.

“Quizás no seamos un Rolex, pero al menos no nos han dejado por Clara Chía”. Unas duras palabras que seguramente a Shakira no sienten bien.