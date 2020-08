Jóvenes y menores de edad participaron en fiesta COVID-19

En una vivienda de dos pisos de Villa El Salvador, unos 15 jóvenes entre mayores y menores de edad realizaron una fiesta COVID-19 con abundantes bebidas alcohólicas. Al ser intervenidos, las autoridades confirmaron que 10 de ellos dieron positivo en las pruebas rápidas de descarte.

TOMABAN LICOR Y BAILABAN COMO SI NO EXISTIERA EL CORONAVIRUS. 10 DE ELLOS ESTAN CON COVID-19

La fiesta se desarrolló en la manzana D, en el grupo siete del sector seis, en horario del toque de queda. Los vecinos se cansaron de la fuerte bulla de la música y llamaron a la policía. Incluso escucharon tres disparos y alegaron que las celebraciones son constantes.

Agentes de la División Policial Sur 2 de la comisaría del distrito llegaron a la zona aproximadamente a las 3:30 de la madrugada. Al entrar hallaron botellas con distintos tipos de licor y varios colchones. Varios presentes intentaron escapar de la vivienda mientras que otros se camuflaron entre los muebles.

Finalmente, todos terminaron en la dependencia policial para pasar por los exámenes de coronavirus. Además, la policía identificó a Jordy Palacios Valdeón (21) como el organizador del evento, quien será investigado por violación de las medidas sanitarias.

Los mayores de edad fueron identificados como Pamela Aguilar Souza (24), Anderson Bazán Munguia (22), Isabel Cáceres Tarazona (22), Christian Mejía Morales (22), Celeste Baldeón García (22), Lucero Estacio Gutarra (21), DilsaVeit Quinto (19), Hugo Loyola Salas (19).

En cuanto a los menores, ellos responden a las iniciales de B. C. H. (17), K. C. R. (17), D. M. C. (16), C. P. E. (16), J. L. P. (16) y J. P. V. (16). Sus declaraciones serán importantes para determinar si había más personas en la fiesta de la muerte.

Más de 100 detenidos en La Victoria

Personal de la Municipalidad de La Victoria intervino y clausuró cinco bares de la cuadra uno de la avenida Aviación. Producto de esta, 106 personas fueron trasladadas a la dependencia policial por beber licor y no respetar las medidas del estado de emergencia.

El alcalde George Forsyth encabezó las diligencias y manifestó su indignación ante la irresponsabilidad de los ciudadanos. Las autoridades descubrieron que los establecimientos operaban bajo la fachada de restaurantes.