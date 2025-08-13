Jubilados 19990 y 20530, sepa si le toca cobrar aumentos, bonos y devengados según su edad

Conociendo hoy las 9 históricas leyes que les otorgan todos esos beneficios

De acuerdo a información proporcionada por el Congreso de la República, el diario El Chino les brinda en exclusiva la lista con las 9 leyes más importantes para los jubilados y pensionistas, con las que consiguieron grandes triunfos y beneficios.

Ley N° 26769: Ratifican otorgamiento de bonificación mensual a pensionistas del Sistema Nacional de Pensiones con 80 o más años de edad. Ley N° 27561: Ley que precisa la aplicación del Decreto Ley N° 19990 para el otorgamiento de las pensiones de jubilación. Ley N° 27585: Ley de Simplificación Administrativa de las solicitudes de pensión del Sistema Nacional de Pensiones. Ley N° 28266: Ley que deja sin efecto los Decretos Supremos 156-2002-EF, 091-2003-EF y 119-2003-EF, y establece el límite de un año para el pago de devengados para los pensionistas del Decreto Ley N° 19990 y regímenes diferentes al Decreto Ley N° 20530. Ley N° 28407: Ley que declara expedito el derecho a acudir ante la Oficina de Normalización Previsional (ONP) a solicitar la revisión de cualquier resolución administrativa que se hubiere expedido en la contravención a lo dispuesto en los artículos 56 y 57 del Decreto Supremo N° 011-74-TR, Reglamento del Decreto Ley 19990. Ley N° 28110: Ley que prohíbe descuentos, retenciones, recortes u otras medidas similares a las pensiones definitivas generadas por derecho propio, derivado e invalidez, sin mandato legal expreso. Ley N° 28666: Ley que otorga Bonificación Permanente a los pensionistas del derecho derivado de viudez que sean mayores de 70 años en el Régimen del Decreto Ley N° 19990. Ley N° 28678: Ley que promueve la actividad laboral de pensionistas del Régimen del Decreto Ley N° 19990. Ley N° 23908: Fijan el monto mínimo de las pensiones de invalidez, jubilación, viudez y de las de orfandad y de ascendientes.

