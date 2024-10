Juliana Oxenford se reconcilia con su padre Marcelo

Durante una reciente conversación en su podcast con Carlos Carlín, la conductora de Bunker Juliana expresó su agradecimiento.

En una conmovedora revelación, la reconocida periodista Juliana Oxenford ha compartido detalles sobre su reciente reconciliación con su padre, Marcelo Oxenford. En una entrevista exclusiva, Juliana no solo habló de su relación familiar, sino que también descubrió a sus seguidores con anécdotas que reflejan su cercanía y el impacto positivo que este reencuentro ha tenido en su vida.

Juliana, conocida por su carácter fuerte y su profesionalismo en la pantalla, confesó que su relación con su padre había tenido altibajos a lo largo de los años. Sin embargo, el deseo de sanar viejas heridas y fortalecer los lazos familiares llevó a una conversación sincera que marcó el inicio de una nueva etapa. «Entendí que la familia es lo más importante y que nunca es tarde para reconstruir lo que se ha perdido», comentó la presentadora.

Juliana compartió que, tras su participación en la entrevista con Carlín, su padre le envió un mensaje de audio, me dijo: ‘Te he visto en la entrevista con Carlos, creo que no todo está perdido. Me gustaría acercarme a ti porque eres mi hija y quiero ver a mis nietos’.

Marcelo Oxenford, reconocido por su papel en la serie ‘Al fondo hay sitio’, ha expresado su deseo de retomar el contacto, impulsado por el amor que siente por su hija y sus nietos. El periodista calificó este gesto como “importante y necesario»

Esta decisión ha permitido que Marcelo visite regularmente a sus nietos. “Ahora va cada 10 o 15 días, les compra helado y pasamos tiempo juntos”, expresó Juliana.

Durante la entrevista, Carlos Carlín se mostró satisfecho por haber sido el “puente” en este proceso de reconciliación, subrayando la importancia de la comunicación en la solución de conflictos familiares.