Karen  Schwarz a Peluchín: “Con mi hija no te metas”

La conductora de “Mujeres al Mando”, Karen Schwarz, respondió fuerte y claro, al exconductor de Latina, Rodrigo González, quien horas antes publicó una captura de pantalla de la también exMiss Perú, en el que sale su menor hija, acción que no toleró.

Conductora se arrebata por una imagen de su hija publicada por Gonzalez

Schwarz al ver la publicación de González, explotó contra él, resaltándole a través de Instagram que, podía insultarla si eso lo hacía feliz, pero que no se meta con su hija.

“Si tú quieres utiliza vídeos para burlarte de la gente, pero de mi hija no y con mi hija no te metas. Si bien es cierto estabas utilizando mi vídeo porque no te quedaba de otra, así pongas tu cacharrazo encima de la cara de mi hija, con mi hija no te metas y te lo digo de verdad, es una menor de edad y es mi hija”, sentenció.

Durante el programa “Mujeres al Mando” Karen también volvió a enviarle un mensaje a Peluchín, afirmando que no son amigos y que no tiene problemas que se meta con ella.

Por otro lado, la conductora afirmó que tiene bloqueado a Peluchín, sin embargo sus seguidores se encargan de enviarle mensajes cuando se expresa de ella.

¿Demanda?

Sobre una posible demanda contra Rodrigo González “Peluchín”, Karen Schwarz contestó: “No le voy a dar una respuesta si voy a demandarlo o no, solo espero que él aprenda a delimitar el tema del trabajo o el odio que tiene con el tema de mi hija. Estoy luchando para que a mi hija no la vuelve a tocar”.

Peluchín le responde

Rodrigo González con un tono burlón la llamó ridícula, además de aclararle que nunca se metió con su hija, sino con ella. Lo único que hizo fue tomar parte de su vídeo y resaltar que la presentadora prefería ver la competencia antes que la programación de su canal.

“Karen Schwarz, Karen Schwarz, escúchame bien lo que te voy a decir con este dedo amenazador. Yo no me he metido con tu hija, oye, ridícula. Ahora eres la abanderada del movimiento, con mi hija no te metas”, respondió entre risas.

Además, dijo que Karen Schwarz expone contenido de su menor hija en sus redes sociales todos los días.

“Yo hice lo que tú haces todos los días en tu programa, por ejemplo, cuando hablas de Farfán. Tu no le tapas la cara a los hijos para hablar, ya pues, en todo tu contenido exhibes y publicas todos los días a tu hija. Yo lo único que quería demostrar es que tu prefieres ver a la competencia. Y le tapé la cara (a tu hija) que es lo correcto y eso hice yo”, añadió ‘Peluchín’.

Finalmente el presentador, no solo le dijo que jamás se metió con su hija, sino también creó un personaje llamado ‘niño Rodriguito’, representando a los pequeños de los famosos que salen en las redes sociales de sus padres con la finalidad de que las marcas los auspicien.

“Mi papito y mi mamita desde que estoy en mi barriguita me exponen, ponen cómo me voy a llamar, cuándo me salió mi primer diente, mi primer todo para que las marcas los busquen y tengas auspicios de productos para la familia, pañales, pero desde que he nacido tengo un celular en mi cara desde que he nacido, ¿quién me protege?, ¿quién protege a los niños de los padres que lucran con nosotros?”, sentenció Rodrigo González a través de su red social.