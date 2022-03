Karla y la Chabelita fuman la pipa de la Paz

Cansada de los dimes y diretes Isabel Acevedo le pidió disculpas públicamente a Karla Tarazona. La conductora aceptó las disculpas y pidió que el tema sea cerrado de una vez por todas.

LA BAILARINA SE DISCULPÓ CON LA CONDUCTORA POR HABERLE HECHO DAÑO DURANTE SU RELACIÓN CON CHRISTIAN DOMÍNGUEZ

Todo inicio cuando Gigi Mitre le preguntó a Chabelita si sentía que debía pedirle disculpas a Karla por todo lo qué pasó en su momento. Aunque al inicio no quiso dirigirse directamente a la conductora, señaló que en primer lugar debía pedirle perdón a su madre. Sin embargo, terminó aceptando que se equivocó y se disculpó públicamente con Tarazona.

“A Karla sí, yo lo lamento, pero si yo le tengo que pedir disculpas es a mi madre, porque ella me advirtió”, expresó entre lágrimas. “Obviamente si (le pido disculpas a Karla), si yo he cometido un error, yo soy humana y si tengo que pedirle disculpas yo lo voy hacer.

Yo si te pido disculpas. Si en algún momento te hice mucho daño, te hice sentir mal, quiero pasar el tema, (estoy arrepentida) de verdad”, agregó.

Tras ello, la joven explicó que guardó silencio porque Christian se lo pedía. Asimismo, descartó deberle dinero al cantante.

“Es una cosa que yo no sabía, es algo privado, prefiero no decirlo. Si él sale hablar acá está mi abogado, yo no tengo que ver en ese tema, no es dinero, es familiar”, dijo.

Para sorpresa de todos, Karla Tarazona se enlazó telefónicamente con el programa y aceptó públicamente las disculpas de Isabel.

“Creo que errar es humano, todos hemos cometido errores en algún momento de nuestra vida. Voy a dar por terminado todo esto, decirle a Isabel que las disculpas públicas son aceptadas”, señaló Karla.

Domínguez reconoce que lastimó a Karla

El cantante de cumbia reconoció por primera vez, que su relación con Karla Tarazona no había terminado cuando inició con Isabel Acevedo. Por ello señaló que su relación con la Chabelita no empezó bien.

“Le pido perdón (Karla Tarazona) porque no empecé de la manera correcta (…) Debí ser más valiente en ese momento, porque uno debe saber cuando decir no, cuando ‘acá se para’”, reveló.