Keiko  evalúa presentarse a elecciones en el 2026

El vocero político de Fuerza Popular, Miguel Torres, reiteró que la lideresa del fujimorismo, Keiko Fujimori, no postulará en un eventual adelanto de elecciones generales, aunque señaló que sí se podría presentar en las elecciones del 2026.

“Keiko Fujimori ha señalado que no va a participar como candidata en una elección que se genere como consecuencia del adelanto de los comicios. Ella está renunciando a su derecho de postular si se adelanta para el 2024, pero eso no quiere decir que en una siguiente elección se le quite ese derecho“, declaró en Exitosa.

El vocero del partido naranja aseguró que la mayoría de miembros del partido no están de acuerdo con que Keiko Fujimori no postule a la presidencia en caso ocurra un adelanto de elecciones para este año o en el 2024. En esa línea, mencionó que esperan que sí lo haga para el periodo 2026-2031.

“Keiko Fujimori me dijo: ‘Miki, si yo pido el adelanto de elecciones, no es ético que participe de este adelanto”, reveló.

“[Entonces ella no va al adelanto, ¿pero después se vuelve a presentar?”] Probablemente y ojalá que lo haga. Los fujimoristas queremos que eso suceda“, dijo Torres.

En un eventual adelanto de elecciones, Miki Torres adelantó que el partido fujimorista ya piensa en algunas figuras que podrían postular a la presidencia. En la lista de nombres aparecen excongresistas y legisladores de este actual Congreso.

“El fujimorismo, con 30 años de vigencia, tiene varias cartas. Del fujimorismo histórico, podría decir Luz Salgado, Martha Chávez, Martha Moyano o Luis Galarreta. También nuevas figuras como Nano Guerra”, expresó.