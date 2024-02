Keiko Fujimori acusa a Rafael Vela

Calificó como “gravísimo” presunta coordinación entre JNE y fiscal para evitar que sea presidenta

Y descarta contacto con Patricia Benavides y su ex asesor en busca de favores.

La lideresa de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, decidió pronunciarse sobre las afirmaciones brindadas por el ex asesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, referente a las supuestas coordinaciones que se dieron entre el fiscal superior Rafael Vela y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

De acuerdo a la ex candidata presidencial, estas declaraciones confirman lo que expuso durante los comicios electorales del 2021, donde acusó de estar dándose un complot en contra de su candidatura con el firme propósito de que no consiga la victoria en su tercera postulación.

“Gravísimo lo revelado anoche en el programa periodístico, Punto Final. Rafael Vela también habría coordinado con el Jurado Nacional de Elecciones ‘la estrategia que estaban diseñando para evitar que salga Keiko Fujimori’”, expresó Fujimori.

A través de sus redes sociales, Keiko Fujimori refirió que esta sería una evidencia de que Vela habría formado parte de una “operación política en su contra”, que incluía hasta al máximo órgano electoral, quien debía velar por la limpieza de los comicios.

Fuerza Popular

Sin embargo, en lo referente a las declaraciones dadas por Jaime Villanueva, ante la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Funcionarios Públicos, referente a las supuestas reuniones y coordinaciones con miembros de su partido Fuerza Popular (Martha Moyano y Luis Galarreta) e incluso con ella misma. En esto, sí afirma que Villanueva miente.

Como se recuerda, el vocero de Fuerza Popular, Miguel Torres, descartó que la dirigencia de su partido se haya contactado con la suspendida Fiscal de la Nación. Afirmó que la propia lideresa de su partido señaló que no ha conversado ni intercambiado mensajes con ellos.

“Me pongo a pensar en el vocero (de la bancada) y sé que no ha habido ese tipo de conversaciones, porque se lo hemos consultado. Que haya tenido un contacto con la propia Keiko, descartada evidentemente; con Lucho Galarreta (secretario general), descartado; y (…) conmigo no han tenido algún tipo de llegada respecto de la (ex) fiscal de la Nación”, afirmó Torres.