Keiko: “represento a los que no quieren el comunismo”

La candidata a la presidencia por Fuerza Popular, Keiko Fujimori, dijo en esta segunda vuelta, que ella no representa al fujimorismo, sino a “los que no quieren el comunismo”. Consciente en que, en un eventual gobierno suyo, dijo que su premier no formaría parte de su partido.

LIDERESA DE FUERZA POPULAR DICE QUE ELLA REPRESENTA A TODOS LOS QUE NO QUIEREN QUE EL PERÚ SE CONVIERTA EN VENEZUELA

“El futuro premier va a ser una persona no fujimorista. Necesitamos una persona dialogante. (…) Lo que buscamos es convocar a los mejores”, sostuvo en el dominical Punto Final.

Keiko Fujimori comentó que su objetivo es devolverle al Perú la credibilidad. Por ello, aseguró que de lograr la Presidencia respetaría la democracia.

“Conversé con el doctor Mario Vargas Llosa. Me comprometí con él y con el país respetar la democracia como lo vengo haciendo en mi carrera política”, dijo. “

Además, saludó el respaldo que le dieron otras personalidades como Álvaro Vargas Llosa y Pedro Cateriano. Asimismo, dijo que se sorprendió por el apoyo de su hermano Kenji Fujimori, con quien tiene muchas diferencias políticas.

Leer también [¡Atención! Ley que establece devolución de aportes de Fonavi ya fue publicada]

“Ayer me sorprendió el respaldo de mi hermano Kenji. Yo le he pedido disculpas a mi hermano públicamente, pero yo creo que el respaldo que él ha señalado va más allá de Keiko. Lo hace por el Perú”, dijo.