Kenji Fujimori habló sobre la perdida de su padre

A vísperas de la Navidad, su hijo Kenji Fujimori reveló cómo fueron los últimos momentos del exmandatario Alberto Fujimori.

En una conversación con la psicoterapeuta Lizbeth Cueva, en su canal de YouTube TampocoTampodcast, Kenji contó lo que sintió ante la partida de su padre.

«Mi papá estaba echado en su cama y yo estaba recostado en su pecho y sentía sus últimos respiros, sus últimos latidos. Hasta que no habían signos vitales y cuando la máquina deja de sonar, es como si me hubieran amputado las piernas y esto es algo que no he contado a nadie, pero lo recuerdo clarito», reveló

Te puede interesar:

Asimismo, aseguró que no ha ido a la casa donde pasó los últimos momentos de vida el expresidente, pues no sabe cómo reaccionará cuando recuerde aquellos momentos nuevamente.

«Cuando mi hermana me dice ven a la casa, siento realmente ese frenón, esa negación, porque realmente yo no sé cómo voy a reaccionar cuando esté en el cuarto de mi papá», señaló.

Su podcast ‘Tampoco Tampodcast’

Kenji Fujimori, el menor de los hijos del expresidente Alberto Fujimori, sorprendió a sus seguidores al reaparecer en redes sociales tras un periodo de alejamiento público. Su retorno estuvo acompañado del anuncio de un nuevo proyecto que marca una etapa distinta en su vida: el estreno de un podcast titulado ‘Tampoco, tampoco’. Este formato, según explicó el propio Kenji, estará enfocado en contar “su verdad” y explorar aspectos de su vida personal y política.

El título del podcast, ‘Tampoco, tampoco’, tiene un origen especial y nostálgico. La frase, que se volvió viral hace años, fue pronunciada por el propio Kenji durante una recordada entrevista con Magaly Medina, y desde entonces ha quedado grabada como parte de su estilo único. Esta elección refuerza el enfoque desenfadado que el exparlamentario promete para su nuevo espacio.