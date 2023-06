La breve historia de los iPhone: los celulares que revolucionaron el mundo

Pocas personas se encuentran dentro de una sociedad civilizada y cubierta de tecnología sin la necesidad de tener un teléfono celular en el bolsillo. Después de todo, nos referimos a uno de los artefactos tecnológicos más importantes y determinantes de la vida moderna. Estos son necesarios para comunicarnos, entretenernos y hasta para realizar nuestras actividades laborales y académicas. Incluso en casos extremos, no tener un celular a mano puede implicar que la vida de una o varias personas corra peligro.

Todos conocemos las ventajas y desventajas de no tener un Smartphone a mano, sin importar que se trate de un Motorola, un Xiaomi, un Samsung o de un clásico iPhone 12. Si lo consultáramos con cada persona que camina a nuestro alrededor, cada uno de ellos sería capaz de admitir que vivir sin un teléfono celular actualmente es prácticamente imposible, de hecho, sería cosa de valientes.

Para algunos, los celulares son solo herramientas para facilitar lo cotidiano, para otros son instrumentos con los que no podrían vivir si faltaran, algo así como una extensión de ellos mismos. Después de todo, los celulares alcanzaron los bolsillos de cientos de millones de personas para facilitar gran parte de los aspectos de sus vidas y lo lograron a gran escala. El hecho de poder comunicarse con cualquier persona en el mundo a través de Internet o vía satélite transformó a los celulares en máquinas de las que todos dependen.

Los celulares inteligentes de Apple le indican a las personas cuándo llegará el transporte público que esperan; les indican las subidas y caídas en la bolsa de valores; les advierten cuando habrá demasiado frío, calor, lluvias o nieve; les marcan el camino para llegar al punto que desean; les recomiendan restaurantes, hoteles y tiendas; les llevan las noticias más importantes del día; y hasta les ayuda a mantenerse entretenidos con música o juegos o sus redes sociales.

El Smartphone: un invento que reinventó al mundo

Cualquiera que desee definir a un Smartphone o teléfono inteligente, seguramente tendrá que optar por compararlo con una computadora: una computadora potente que cabe en los bolsillos, mochilas y maletas de millones de personas. Actualmente, hasta la gente con menores posibilidades económicas tienen uno, lo que lo convierte en uno de los dispositivos más accesibles y democráticos en todo el mundo.

Esto se debe a que los celulares iPhone 11 son capaces de llevar a cabo operaciones y tareas complejas como las que hace una o incluso dos décadas sólo podían hacerse en las PC de escritorio o en las notebooks más avanzadas. Es posible que la principal fuente de inspiración para crear estos teléfonos de bolsillo sean la invención y popularización de Internet que en la actualidad nos une y acerca como seres humanos, más allá de nuestra raza, cultura o religión.

Actualmente, los celulares como los que la gran mayoría de las personas poseen no solo son capaces de hacer llamadas, videollamadas, o de mandar mensajes de texto o audio, sino que también permiten que ellas naveguen libremente por Internet sean donde sean que estén, escanear documentos académicos, crear contenidos como fotografías y videos editados de forma profesional y cientos de otras funciones disponibles.

Teniendo todo esto en cuenta, la creación de los Smartphones es considerada uno de los hitos más significativos en la historia de la humanidad y, naturalmente, de nuestra era contemporánea. Más allá de sus capacidades para entretener y comunicar, los celulares de tipo “Smart” también han impuesto nuevas calidades de vida para que estas se encuentren más seguras, cuidadas y sanas dentro de la sociedad.

La experiencia humana nos demuestra que a partir de la rebaja de un iPhone 12 precio Perú, la vida de muchas personas puede cambiar de manera radical. Estos dispositivos pueden llevar a muchos a conocer a quienes podrían ser su pareja para toda la vida, a mostrarles cuál es la mejor tienda para comprar sus víveres o incluso a optar por salir o no de sus casas en los fines de semana, dependiendo lo que la noche les ofrezca a través de la pantalla.

El primer iPhone: “la crème de la crème” de la inteligencia tecnológica

Todos conocen el nombre del hombre: Steve Jobs. En el año 1976, junto a Steve Wozniak, Jobs fundó Apple, una de las compañías más famosas y ricas de todo el mundo. Aunque Apple se dedicó primero a crear nuevas computadoras para competir con otras marcas, en el futuro descubrirían que lo suyo se iba a centrar en los celulares portátiles. Fue en 2007 cuando Steve Jobs presentó lo que sería el verdadero primer Smartphone de la historia.

¿Cómo es posible saber que fue el primero? Pues bien, cuando Jobs presentó su teléfono inteligente lo hizo en vivo frente a un público y les demostró que su celular “smart” era no solo el más inteligente de todos sino que también era el más fácil para utilizar, dado que otras opciones de ese tiempo no poseían una interfaz tan sencilla, pulida o persuasiva como la de la suya. No por nada hasta un iPhone 11 mini sigue siendo una mejor elección que otros teléfonos.

El primer Smartphone de Jobs no solo era un teléfono con más formas de uso, sino que era un dispositivo multitáctil, 100% pantalla (es decir, sin teclas analógicas) y que, apenas unos meses después de su presentación, demostró ser un cambio total en la industria de los teléfonos celulares. Este primer iPhone se convirtió, inevitablemente, en el primer teléfono inteligente por el que la gente hacía acampes para poder comprarlo: algo nunca visto antes en la historia.

Otro aspecto que pocos recuerdan es la creación de las aplicaciones para teléfonos inteligentes o “apps” que son tan comunes hoy en día. Estas fueron impulsadas por la tienda apple de todos los países que entendieron de inmediato que esta tecnología podría ser de gran beneficio para ellos. Las “apps” terminaron por convertirse en las primeras en suplantar a los servicios web que eran poco confiables y hasta peligrosos para sus usuarios.

Jobs también pretendía crear celulares que ofrecieran mayor capacidad de memoria para poder guardar juegos, música, y hasta para ver películas, a fin de que sus clientes puedan disfrutar del poder de su teléfono y el entretenimiento que este podía proveerles. El iPhone 1 tenía muy pequeñas dimensiones (apenas una pantalla de 320×480 píxeles) pero con una capacidad de proyectar 265 mil colores: aspectos que con el tiempo crecerían mucho.

Apple: una compañía que no se quedó con el éxito del pasado

Con la creación del primer iPhone, la compañía de Steve Jobs se aseguró (aunque no lo sabía en aquel momento) un producto que se convertiría en el artículo más vendido de la historia de Apple Perú y de todo el mundo. En la actualidad, las ventas de iPhones superan por creces a las computadoras MAC y las tablets llamadas iPads construidas por esta misma compañía.

Naturalmente, lo que terminó de dar vuelta el mercado de los teléfonos celulares no fue la invención del iPhone en sí, sino cómo se volvió tan popular de forma casi instantánea de un día para el otro. La sociedad estaba sencillamente maravillada con este celular que parecía estar hecho con tecnología alienígena, que no poseía teclado y que ofrecía una interfaz para utilizarlo tan intuitiva que hacía que hasta las personas de mayor edad se acostumbrarán rápido a él.

Más allá de este éxito rotundo e histórico, Apple nunca dejó de ser la ambiciosa compañía que Jobs fundó, incluso después de su muerte en 2011. Con el pasar de los años, Apple continuó lanzando a los mercados nuevos y siempre mejores celulares iPhone que, en los primeros años desde el primero, comenzó a competir con otra marca que le pisaba los talones: Samsung.

Hasta el día de hoy, nadie suele discutir demasiado sobre cuál de los dos Smartphones son mejores. Por lo general, los debates pasan más por el aspecto económico, dado que los celulares Samsung son mucho más económicos que, por ejemplo, el iPhone 11 precio Perú. En este sentido, es sabido a ciencia cierta que la calidad de los materiales, la duración del hardware y la facilidad de uso siguen siendo parte de la identidad del celular de Apple.

Los iPhones que continuaron el legado de Jobs

Aunque después del iPhone 1 salió al mercado el iPhone 3G en 2008, el primer salto real en lo que respecta a evolución tecnológicas se dio en 2009 con el iPhone 3GS. La estética era casi idéntica al primer celular Smart de Apple, aunque se dieron cambios en su hardware que fueron revolucionarios, como un procesador mucho más potente y una memoria RAM que doblaba en capacidad a las dos versiones anteriores.

Así y todo, ¡había más! El iPhone 3GS fue el primer celular de Apple que permitía la opción de filmar videos, algo en lo que hoy los iPhones se destacan más que ninguna otra marca, habiendo incluso películas independientes que se filman con ellos.

En el año 2010, Steve Jobs sorprendió al mundo en una conferencia al presentar el iPhone 4. Estos poseían una excelente pantalla IPS, una excelente cámara trasera de 5mpx, una cámara para “selfie” VGA, un vigoroso procesador A4 y una mejora notoria en la calidad y duración de su batería. El iPhone 4 prácticamente no tenía competidor en el mercado, ya que los Smartphones de HTC o Samsung eran mucho menos avanzados en comparación.

Hoy por hoy todos conocemos a “Siri” la asistente personal de cada cliente de Apple que se incluiría tanto en este como entre los iPhone 12 características. Esta fue introducida en 2011 con el lanzamiento del iPhone 4S, un teléfono mucho más veloz que su antecesor.

Luego de la muerte de Steve Jobs su compañía no se quedó cruzada de brazos, y en 2012 aparecieron en cada Tienda Apple Perú el iPhone 5. Las principales diferencias de este con el 4S eran su pantalla más alargada de 4 pulgadas y una memoria RAM de un gigabyte. Aunque existieron otras versiones del iPhone 5, el próximo celular de Apple que deberíamos destacar fue su versión número seis.

El iPhone a partir de 2014: más potencia, velocidad y calidad

El iPhone 6 se lanzó al mercado en dos versiones diferentes durante el año 2014: el i6 y el i6 Plus. La diferencia entre estos dos era simplemente el tamaño de la pantalla, siendo del primero de unas 4.7 pulgadas y del segundo a las 5.5 pulgadas. La memoria RAM de estos teléfonos seguía siendo de 1gb pero, en lo que respecta a cualidades técnicas, su flamante procesador A8 hacía que este iPhone sea el más potente de todos hasta el momento.

Otro gran salto dado por parte de Apple, fue la creación del iPhone 8 que, hasta el día de hoy, se sigue vendiendo en todas las tiendas tanto físicas como online de la empresa desde su lanzamiento en 2017. El i8 es actualmente el último de los celulares de iPhone que todavía recibe actualizaciones y cobertura por parte de Apple y, aparentemente, lo seguirá siendo por varios años más.

En 2017, además del i8, se lanzó el que sería el celular de Apple que más se diferenció de sus antecesores: el iPhone X. Este rompió con el diseño que se había visto hasta el momento: incluía el nuevo desbloqueo facial, una pantalla LED, y dos cámaras en su parte trasera. Aunque este tenía un costo menor al del precio iPhone 12 que es mucho más actual, para su tiempo este era un poco elevado para la gente que buscaba un celular de gama media-alta.

Ya nos encontramos en la última fase de celulares Smart de Apple. Aunque podríamos hacer referencia al iPhone XR, este no tenía comparación con el que sería presentado en 2019: el iPhone 11. Este se convirtió en el primero de esta línea en tener seis colores posibles para elección pero, más allá de esta superficialidad, poseía una enorme pantalla de 6.1 pulgadas, una RAM de 4gb y un procesador A13.

Es cierto que el Precio del iphone 11 era mucho más accesible que el del siguiente modelo, pero la diferencia hacía que valga la pena. Nos referimos, claro está, al icónico iPhone 12, que le devolvía a los celulares de Apple su clásica apariencia lineal de los i4 e i5.

El iPhone 12 64gb poseía una capacidad de resistencia al agua y al polvo nunca vista en anteriores versiones. Además, con su procesador A14, este celular se convertía en el dispositivo más versátil y potente del 2020.

Con la llegada del iPhone 14 en 2022, el precio iPhone 12 se volvería un chiste en comparación. Con su nuevo procesador A16, pantalla de 6.7 pulgadas y posibilidad de conectividad con redes 5G, es hasta hoy probablemente uno de los mejores celulares creados en la historia.

¡A partir de septiembre todos deben prepararse por si Apple decide lanzar al mercado un nuevo iPhone!