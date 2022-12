La ‘Chuecona’ se incomoda por entrevista a su esposo

Omar Bolaños, esposo de Fátima Segovia planea lanzarse como cantante y en un afán de promocionarse, declaró para el programa de Magaly Medina. Ahí aseguró que es un hombre trabajador y que para la olla en su casa, descartando que la modelo lo mantenga. Sorprendentemente estas declaraciones no fueron del agrado de actriz cómica, quien pidió que vuelvan a entrevistar a su esposo pero con su supervisión.

OMAR BOLAÑOS JURA QUE NO ES MANTENIDO Y EL QUE ES EL QUIEN HACE FRENTE A LOS GASTOS EN SU CASA

La pareja de la “Chuecona” no tuvo problemas en reconocer que el OnlyFans de la modelo los ha ayudado muchísimo, pero resaltó que él es la cabeza del hogar y se hace cargo de los gastos económicos.

“El OnlyFans nos ha ayudado muchísimo, en cuanto al nivel económico y el status social que tenemos, yo tengo empresas, siempre he mantenido digamos el hogar”, contó.

Al respecto manifestó sentirse orgulloso de lo que es, pues es consciente que no es ningún mantenido, sin embargo, reconoció que los comentarios de la gente, donde lo tildan de mantenido si le incomodan.

“Yo sé lo que yo soy, yo sé lo que valgo, yo sé lo que tengo. De hecho me incomoda ver comentarios de ese tipo en mis fotos”, agregó.

Tras dar estas declaraciones, Fátima Segovia se comunicó con los reporteros para pedirle que la entrevista de su pareja no salga a la luz y que la realicen nuevamente pero con su supervisión.

“El todo inocente me ha enseñado las preguntas que le han hecho y la verdad que no quiero que salga absolutamente nada. Va a contestar nuevamente las preguntas y las preguntas que él no quiera contestar no las va a contestar y bueno así van a ser las cosas”, se le oye decir a la modelo.