“La Chuecona” se va con todo contra Magaly

La actriz cómica del “Wasap de JB” defendió a su pareja tras la difusión de la denuncia que hizo en contra de este por violencia doméstica en abril del 2019. A través de un vídeo Fátima Segovia despotricó contra Magaly Medina por sacar noticias del pasado y aclaró que solo se trató de una pelea y no de una agresión.

INTEGRANTE DEL “WASAP DE JB” ENFADADA POR DIFUSIÓN DE MALTRATOS DE SU ESPOSO

“Fue una pelea fuerte, que yo he tenido con mi pareja, que no ha sido agresión, ha pasado hace como un año, eso ha estado enterradísimo en el pasado. Yo hasta el día de hoy continúo con mi pareja”, expresó en un inicio la actriz.

Asimismo, ‘La Chuecona’ arremetió contra la conductora de espectáculos por difundir el parte policial que detalla que su pareja, Omar Bolaños, la agredió físicamente en presencia de sus hijitos.

“Estamos bien hace mucho tiempo. ¿Por qué tratan de hacer esta maldad ahora? Sacar cosas ya enterradas del pasado. Después de dar mi versión va a salir otra nota seguro donde esta señora Magaly Medina va querer hacerme mier… o tergiversar las cosas a su manera. No crean todo lo que sale en pantallas”, acotó.

Por otro lado, Fátima Segovia aseguró que es actriz y modelo, más no bailarina, hizo esta aclaración porque hace unos meses el programa de Magaly sacó a la luz un vídeo en donde se le observa a la actriz del “Wasap de JB” bailando en un nigth club en Trujillo.

“Yo nunca en mi vida he hecho striptease ni he trabajado en un nigth club. O sea, ya se aclaró el tema de lo que pasó en Trujillo. No soy bailarina, soy actriz y modelo y a lo que yo me dedicaba en las discotecas era a desfilar en bikini. Es una maldita esa señora, de verdad que no tiene nombre”, sentenció.

Pareja de “La chuecona” afirma que todo fue “armado”

Luego de que la actriz saliera a defender a su pareja por el documento de la intervención policial que les realizaron a ambos en abril del 2019, Omar Bolaños aprovechó para arremeter contra el programa “Magaly TV La firme” y hasta afirmó que todo fue “armado”.

“Quiero decirles que no crean todo lo que ven en la televisión basura, ese es un programa que está hecho para generar rating agarrándose de cualquier cosa para que tú, que estás en tu casa, te lo creas y me vengas a agredir a mí”, expresó el esposo de la popular “Chuecona”.