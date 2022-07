La universidad César Vallejo debe quitarle el título a Pedro Castillo

Tras comprobarse que el 86% de la tesis del presidente Pedro Castillo tenía plagio, el presidente de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), Oswaldo Zegarra, manifestó que retirarle el título de magíster al jefe de Estado le compete solo a la Universidad César Vallejo o al Poder Judicial.

JEFE DE LA SUNEDU, OSWALDO ZEGARRA HABLA SOBRE EL TÍTULO DE MAGISTER OTORGADO AL PRESIDENTE A PESAR DE COMPROBARSE PLAGIO

“Nosotros no podemos pronunciarnos porque la misma universidad lo ha dicho: está a nivel judicial, el Ministerio Público ya ha intervenido y mientras no exista una decisión del Ministerio Público, nosotros no podemos actuar”, expresó Zegarra.

“No es nuestra competencia anular el grado de magíster, eso lo hará la universidad o el Poder Judicial. Frente a eso, la Sunedu actuará de acuerdo a sus competencias”, añadió.

Leer también [Fiscal de la Nación continuará investigación a Castillo]

Con Acuña no es

La respuesta del jefe de la Sunedu llega después de que César Acuña, dueño de la Universidad César Vallejo, dijera que “sobre la tesis de Castillo ya se ha informado a Sunedu y al Poder Judicial, la posición final de quitarle o no el título al señor Castillo no depende de la universidad porque ya pasaron 2 años, sino dependerá del Poder Judicial”.

Cabe mencionar que para llegar a estas conclusiones, la universidad explicó que implementaron el Turnitin desde marzo de 2016, fecha posterior a la validación de la maestría del presidente de la República y la primera dama, por lo cual, se infiere su alegato sobre el desconocimiento de las irregularidades en dicho trabajo académico.