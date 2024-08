Lanzan vaso de cerveza contra Patricia Chirinos

PARLAMENTARIA Y SU COLEGA LUIS ARAGÓN FUERON SACADOS ENTRE INSULTOS DE UN BAR BARRANQUINO

Sufrieron la ira de los comensales que no soportaron ver chelear a polémicos parlamentarios

Un bochornoso episodio experimentaron los congresistas Patricia Chirinos (Avanza País) y Luis Aragón (Acción Popular) en un bar barranquino la madrugada del 4 de agosto.

En una serie de videos publicados en las redes sociales, se pudo observar como ambos parlamentarios ingresaron en horas de la noche al interior del local ‘La Noche’ de Barranco para ingerir bebidas alcohólicas.

La sorpresiva presencia de ambos parlamentarios en un club nocturno desató la intolerancia de casi todos los comensales de dicho bar y descargaron su ira contra la miembro de Avanza País.

Los clientes comenzaron a insultarla y calificándola de ‘corrupta’, ‘asesina’ y exigieron que se retire del lugar. “Que se vaya”, “fuera, fuera”.

Los ánimos se caldearon al punto que uno de los asistentes le lanzó un vaso de vidrio con cerveza hacia la mesa donde se hallaban los congresistas. Esto ocasionó un desastre en su mesa esparciendo fragmentos de vidrio a su alrededor lo que pudo ocasionarle heridas o cortes a la autodenominada ‘woman del Callao’.

Ante esto, Aragón ayudó a su colega a salir del recinto. Antes de su huida, Chirinos insultó a sus agresores y les mostró el dedo del medio en señal de desaprobación.

Es una anécdota

Luego de la difusión de los hechos, la parlamentaria calificó el incidente como una ‘anécdota más’.

“En mi vida política he enfrentado de todo, y lo de ayer en Barranco es solo una anécdota más: un pequeño grupo de desadaptados me agredieron verbalmente y hasta me arrojaron un vaso de vidrio. La violencia no debe tener cabida en nuestra democracia. Estos incidentes solo fortalecen mi compromiso de seguir adelante. En una democracia, es vital escuchar todas las voces, incluso las críticas más duras. Gracias por su apoyo y solidaridad”, se lee en la publicación.

Chirinos recibió el apoyo de varios congresistas de la república y de su propia bancada, quien rechazó la violencia contra su miembro.

Como se recuerda, en un reciente informe periodístico, Chirinos es una de las congresistas más viajeras del Parlamento y uno de las que más dinero ha gastado de nuestros impuestos en pagos de hoteles de lujo y cenas carísimas en restaurantes en el exterior.

Aragón se defiende

Por su parte, Luis Aragón también se dio tiempo para publicar en sus redes sociales su desconcierto por lo ocurrido y calificó de ‘desadaptados’ a todos que celebran la agresión que sufrió tanto él como su colega.

“A quienes luchamos valientemente por el país, estos actos no nos amedrentan. Seguimos adelante, firmes en nuestros principios”, sentenció.