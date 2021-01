Larry King una vida de película atravesada por polémicas

El reconocido periodista que falleció el pasado fin de semana a los 87 años, era un ícono de la televisión. Larry King se casó ocho veces y a lo largo de vida realizó 50 mil entrevistas, protagonizó encendidos intercambios y enfrentó dolorosas pérdidas.

EL RECUENTO DE LAS ENTREVISTAS MÁS IMPORTANTES Y LOS PASAJES QUE MARCARON DEL RECONOCIDO ENTREVISTADOR NORTEAMERICANO

Sus programas fueron un clásico de la televisión estadounidense por décadas, instaló un estilo que se hizo famoso en todo el mundo. A lo largo de su vida realizó más de 50.000 mil entrevistas a personalidades de todos los ámbitos: desde el ex presidente Barack Obama hasta Frank Sinatra, Sharon Stone y el campéon de boxeo Muhammed Ali.

A lo largo de 25 años, entre 1985 y 2010, pasaron por su programa “Larry King Live” por la cadena CNN y tuvo entre sus invitados a figuras de Hollywood, deportistas de elite, estrellas del rock, políticos, y también algunos personajes no famosos pero con historias impactantes.

Entre los reportajes más recordados está el que King le hizo al actor Hugh Grant, en 1995, en pleno estrellato y poco después del escándalo desatado por el actor (por el que fue arrestado) al ser encontrado por la policía junto a una dama de compañía teniendo relaciones sexuales en un auto, en Los Angeles. Además logró entrevistar a Christopher Reeve, el protagonista de Superman, cuando el actor ya se encontraba parapléjico luego de sufrir un accidente de equitación.

Habitualmente, en el programa de King había figuras polémicas como la medium Rosemary Altea o la famosa vidente Sylvia Browne, en donde hablaban abiertamente de temas como la muerte y los fenómenos paranormales, algo que al conductor le interesaba mucho.

El conocido comunicador recibió críticas acerca de sus entrevistas, pues las consideraban muy livianas y aseguraban que él no se preparaba lo suficiente para enfrentar a los entrevistados. Por su parte King no eludía el tema y decía que no solía leer demasiado y sí se basaba en la intuición y la improvisación para hacer las preguntas.

Su vida personal fue intensa

Se casó ocho veces, tuvo siete hijos (tres de los cuales eran hijos de sus parejas pero él adoptó como propios durante sus matrimonios), y dos de ellos murieron el año pasado, con tres semanas de diferencia. Esas pérdidas, sumada al hecho de no poder despedirse de sus hijos, por las restricciones de la pandemia, llevaron a que su salud, que ya había sufrido un derrame cerebral pocos meses antes, empeorara.

En una época de su vida King fumaba tres paquetes de cigarrillos por día. Muchas veces lo hacía durante las entrevistas y hasta dejaba un cigarrillo encendido en su escritorio para seguir fumando mientras realizaba los reportajes. En 1987 el fallecido comunicador sufrió un infarto y tuvo que someterse a una cirugía en la que le realizaron un quíntuple by pass. Luego de eso, se volvió un ferviente difusor del antitabaquismo, escribió libros y dio conferencias para concientizar sobre sus riesgos.

Además de sus ocho matrimonios, King tuvo romances con algunas actrices, entre ellas Angie Dickinson la recordada protagonista de la serie “Mujer Policía”, y participó de varias películas como actor, interpretando personajes secundarios, haciendo cameos o poniéndole la voz como a ‘Dorris’ como en “Shrek 2” .

Protagonizó escándalos por los cuales tuvo que pedir disculpas. Uno de los más sonados fue en 1990, durante el show de Joan Rivers, en el que se presentaban concursantes para Miss América y King era parte del jurado. Ante una pregunta de Rivers, King aseguró que la concursante de Pennsylvania era la más fea. Enseguida tuvo que disculparse públicamente con ella, a quien le mandó un ramo de rosas junto con el telegrama retractándose por sus dichos.

Más recientemente, en una entrevista que le realizaron a él, en 2017, le preguntaron sobre el ex presidente Donald Trump y luego de criticarlo declaró que su gobierno le parecía “ridículo”.