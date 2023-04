Latina se lava las manos ante reclamos de protagonistas de “Pataclaum”

Los actores de “Pataclaum” se encuentran incorporen con la retransmisión de la serie, ya que pese a los años siguen sin recibir regalías, por ello alzaron su voz a través de las redes sociales, mientras que Latina, explica por qué no ha cumplido con este pago.

TELEVISORA MANIFIESTA QUE TODO PAGO ES POR INTERARTIS, SOCIEDAD A LA QUE NO ESTARÍAN INSCRITOS

La primera persona en expresar su descontento fue Johana San Miguel, la popular ‘Queca’. “Ojalá nos paguen las regalías”. A este reclamo se sumó Monserrat Brugué, ‘Monchi’, quien en una entrevista La habló acerca de la retransmisión del programa por la señal de Latina.

“Yo pienso que sería lo justo, ¿no? (el pago de regalías) Realmente, es una pena como al artista acá en el Perú no se le tome en cuenta en esos casos. Si van a repetir toda la serie y van a tener ellos una ganancia, definitivamente se debería de pagar algo a los actores. Yo también pienso que debería haber una regalía. Ojalá que se pronuncien al respecto”, dijo a infobae.

Recordemos que en la serie participaron Johana San Miguel, Carlos Alcántara, Carlos Carlín, Wendy Ramos, Gonzalo Torres y Monserrat Brugué.

Por su parte, el canal de San Felipe ha señalado que las regalías no se han pagado por que los actores no están inscritos en INTERARTIS (quienes se encargan de gestionar los derechos intelectuales de los artistas intérpretes y ejecutantes del ámbito audiovisual), es por ello que no se han efectuado los pagos, por el contrario, si estuvieran inscritos, el canal asegura no tener ningún problema de pagarles.

“Para Luis Guillermo Camacho, Gerente de Programación y Contenido de Latina Televisión, es una sorpresa enorme como actores tan buenos y con amplia trayectoria no estén inscritos en INTERARTIS, porque ellos y todos los profesionales que trabajan en televisión saben que las regalías se pagan a través de sociedades de gestión colectiva y no a través de los canales de televisión”, se lee. “Tanto los actores de Pataclaun, como otros que han trabajado en series emitidas por Latina han recibido sus regalías al estar inscritos en INTERARTIS”, agregaron.